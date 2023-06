(Ottawa) La commissaire fédérale au lobbying, Nancy Bélanger, affirme que le gouvernement devrait modifier la loi s’il voulait interdire aux anciens titulaires de charge publique, comme des élus, de faire ensuite du lobbying pour le privé.

La Presse Canadienne

La commissaire Bélanger, semblant visiblement frustrée, a comparu mardi devant le Comité permanent de l’éthique de la Chambre des communes pour donner son avis aux députés sur la nomination chez Rogers de l’ancien ministre libéral de l’Industrie Navdeep Bains au poste de « chef des affaires corporatives ».

« La Loi sur le lobbying doit être changée. Il y a des brèches et des échappatoires », a-t-elle affirmé.

La loi stipule qu’un élu n’est pas autorisé à se livrer à des activités de lobbying pendant cinq ans après avoir quitté ses fonctions publiques. Mais Mme Bélanger a précisé que cette règle s’applique différemment si un élu va travailler ensuite pour une entreprise.

La commissaire a précisé qu’en vertu des règles actuelles, les élus qui travaillent pour une société peuvent faire du lobbying tant que cette activité ne représente pas plus de 20 % de leurs tâches.

Le rôle de M. Bains chez Rogers consistera à superviser les affaires gouvernementales, mais un porte-parole de la société a assuré qu’il ne communiquerait pas avec le gouvernement au nom de l’entreprise, afin de respecter la Loi sur le lobbying.

Mme Bélanger et une directrice au Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ont toutes les deux confirmé mardi que si M. Bains respecte son engagement de ne pas faire de lobbying direct, il respectera les règles en vigueur actuellement à Ottawa.