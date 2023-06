Selon l’agence de notation du crédit Equifax Canada, les derniers chiffres mettent en évidence un stress financier croissant dans les secteurs des opérations financières et non financières, et jettent un doute sur la stabilité de l’économie canadienne.

(Toronto) Les entreprises ont modifié de façon importante leur utilisation du crédit au premier trimestre de 2023, révèlent de nouvelles données publiées mardi par Equifax Canada.

La Presse Canadienne

Selon l’agence de notation du crédit, les derniers chiffres mettent en évidence un stress financier croissant dans les secteurs des opérations financières et non financières, et jettent un doute sur la stabilité de l’économie canadienne.

Equifax a précisé que le solde impayé total des entreprises sur les prêts à tempérament émis par les banques avait diminué de 2,4 % par rapport au premier trimestre de l’année dernière.

Cependant, les soldes des cartes de crédit ont augmenté de 15 % et les marges de crédit ont augmenté de 11 %.

Le chef des solutions commerciales chez Equifax Canada, Jeff Brown, a souligné dans un communiqué de presse que la baisse des prêts à tempérament et le passage à l’utilisation des cartes de crédit pourraient entraver le potentiel de croissance des entreprises et leur capacité à faire des investissements plus importants.

Le premier trimestre a également vu un ralentissement des ouvertures de nouvelles entreprises, ce qui, selon Equifax, est une tendance préoccupante.