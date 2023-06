Le marché mondial de l’aviation commerciale et d’affaires aura 1,3 million de postes professionnels à combler d’ici dix ans, selon la firme montréalaise CAE.

Le marché mondial de l’aviation commerciale et d’affaires aura plus d’un million de postes professionnels à combler d’ici dix ans, selon une analyse effectuée par la firme montréalaise CAE, spécialiste des technologies et des services de formation en pilotage aérien.

Divulguée mardi dans le cadre du salon de l’aéronautique du Bourget, cette analyse de CAE prévoit que 1,3 million de nouveaux professionnels de l’aviation devront être recrutés partout dans le monde d’ici 2032 en tant que pilotes, techniciens d’entretien et membres du personnel de cabine « afin de soutenir la croissance prévue des marchés de l’aviation commerciale et de l’aviation d’affaires. »

Selon Nick Leontidis, président du groupe Aviation civile chez CAE, « alors que l’aviation commerciale est presque complètement rétablie et que l’aviation d’affaires dépasse les niveaux d’avant la pandémie, ces prévisions montrent que la demande (de professionnels en aviation) continuera d’augmenter et que l’industrie devra s’unir pour trouver des moyens créatifs d’assurer un bassin constant de personnel hautement qualifié au cours des dix prochaines années et au-delà. »

Dans ce contexte, considère Nick Leontidis, « le rapport de CAE se veut un appel à l’action pour que l’industrie (de l’aviation commerciale) fasse la promotion des carrières en aviation auprès de la prochaine génération et des communautés sous-représentées, afin d’élargir le bassin de talents nécessaires à la croissance soutenue et à la sécurité de notre industrie. »