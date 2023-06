Coopératives

Les coopératives en quatre thèmes

Il existe près de 3300 coopératives et mutuelles au Québec et plus de 11 millions de membres et clients. Leur poids économique représente 13,5 % du produit intérieur brut (PIB) québécois et elles embauchent 125 000 personnes. Si elles partagent des principes et des valeurs semblables, leur façon de fonctionner diffère selon les besoins de leurs membres. Survol.