Imposer les grandes chaînes d’épicerie dans le cas où elles engrangeraient des profits excessifs, avoir accès à plus d’informations sur l’évolution des prix tout au long de la chaîne d’approvisionnement et mettre en place un code de conduite obligatoire et exécutoire pour encadrer les relations entre détaillants et fournisseurs, voilà les principales recommandations émises par le Comité permanent de l’Agriculture chargé de se pencher sur l’augmentation des prix en supermarché.

Avec l’augmentation importante de la facture d’épicerie, le Comité permanent de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de la Chambre des communes avait été mandaté pour entreprendre « une étude sur l’inflation dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et l’augmentation du coût des produits d’épicerie, alors que les grandes chaînes font des profits ».

Les conclusions du rapport intitulé L’abordabilité de l’épicerie : un examen de l’augmentation du coût des aliments au Canada a finalement été déposé en Chambre mardi.

Après avoir entendu les témoignages de 58 intervenants, dont les dirigeants des grandes chaînes comme Metro, Loblaw (Maxi, Provigo) et Sobeys (IGA), entre novembre 2022 et avril 2023, le Comité a présenté au gouvernement 13 recommandations « pour lutter contre les facteurs et les impacts de l’inflation des produits alimentaires ».

Parmi elles, les députés suggèrent notamment qu’Ottawa envisage, dans le cas où les grandes enseignes réaliseraient des profits excessifs, « l’instauration d’un impôt sur les bénéfices exceptionnels applicables aux grandes entreprises qui fixent les prix afin de dissuader les hausses excessives des marges bénéficiaires pour ces produits ». Lors de leur passage devant le comité, les patrons des grandes chaînes ont tous affirmé qu’ils n’avaient pas profité de l’inflation pour gonfler les prix sur les tablettes.