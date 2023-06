Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, vient de déposer à Québec son projet de loi visant à mettre fin à l’obsolescence programmée pour les biens de consommation.

Québec souhaite donc mettre des bâtons dans les roues aux fabricants tentés d’offrir des produits de moins bonne qualité afin de s’assurer que les consommateurs soient obligés de les renouveler prématurément.

La Loi sur la protection du consommateur sera modifiée afin d’y inclure « une garantie légale de bon fonctionnement pour certains biens neufs couramment utilisés ».

Parmi les mesures concrètes incluses dans ce projet de loi, l’obligation pour les fabricants de s’assurer que les pièces de rechange de leurs produits sont disponibles, si le produit devait briser.

Les fabricants doivent aussi s’assurer que les consommateurs sauront comment effectuer la réparation.

Avec la Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, Québec veut assurer une plus longue durée de vie aux biens matériels.

Pour les véhicules, le projet de loi souhaite que les locateurs d’automobiles aient droit à une inspection gratuite avant la fin de leur bail.

Dans le cas de véhicules problématiques qui demandent fréquemment des réparations, ce que l’on appelle communément des citrons, le propriétaire pourrait faire déclarer son « véhicule gravement défectueux » par le tribunal.