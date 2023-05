Québec et Ottawa lèveront le voile, lundi, sur le soutien financier de « quelques centaines » de millions de dollars qui sera offerte à General Motors (GM) pour joindre les rangs de la filière québécoise des batteries, a appris La Presse. L’annonce s’effectuera à Bécancour, où l’on présentera du même coup la Vallée de la transition énergétique.

L’arrivée du constructeur automobile et de son partenaire – l’entreprise sud-coréenne POSCO – avait été annoncée en grande pompe il y a un peu plus d’un an, mais on attendait toujours les détails concernant l’appui financier émanant des deux ordres de gouvernement. On aura finalement les détails, lundi après-midi. Au moment de l’annonce, l’an dernier, la facture du projet devait être d’au moins un demi-milliard de dollars.

Pour l’occasion, le premier ministre François Legault, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie Pierre Fitzgibbon ainsi que le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, seront réunis dans le parc industriel de Bécancour, l’endroit privilégié par Québec pour développer la filière des batteries.

Au Québec, GM et POSCO construiront des cathodes, composante névralgique de la batterie lithium-ion que l’on retrouve dans les voitures électriques. Les cathodes représentent environ 40 % du coût d’une cellule de batteries.

En ce qui a trait à la Vallée de la transition énergétique, cette stratégie vise à positionner le Québec comme chef de file dans le créneau de l’électrification des transports. Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan doivent faire partie de l’initiative.

Le projet du constructeur automobile établi à Detroit est déjà en marche dans le parc industriel de Bécancour. Depuis décembre dernier, GM et son partenaire sont propriétaires d’un terrain d’une superficie estimée à 3,75 millions de pieds carrés (348 189 mètres carrés) au sud de l’autoroute 30, qui traverse le parc industriel.

Une autre multinationale, le géant chimique allemand BASF, a aussi annoncé son intention de venir fabriquer des cathodes en territoire québécois. On ignore cependant les détails de l’aide financière qui doit être octroyée à la compagnie.

Tout indique qu’un autre géant américain de l’automobile, Ford, devrait s’établir dans le parc industriel de Bécancour. La compagnie discute actuellement avec le gouvernement Legault. Les pourparlers sont jugés sérieux, d’après nos informations.