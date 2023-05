Ottawa a conclu une entente avec Visa et Mastercard pour permettre aux petites entreprises de payer moins de frais lors des transactions. Une « grande victoire pour les PME », selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

En vertu de cette nouvelle entente annoncée jeudi, les entreprises de plus petite taille pourront notamment bénéficier de frais d’interchange annuel moyen pondéré de 0,95 %, pour les transactions en magasin.

Les frais d’interchange sont payés par les entreprises aux institutions financières qui émettent les cartes de crédit. « Les nouveaux engagements de Visa et de Mastercard rendront les transactions des cartes de crédit plus équitables pour les petites entreprises, qui n’ont pas le même pouvoir de négociation que les entreprises plus grandes quand il s’agit de négocier des taux plus bas », a expliqué la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada Chrystia Freeland par communiqué.

PHOTO SPENCER COLBY, LA PRESSE CANADIENNE La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland

Les récompenses que les Canadiens reçoivent en utilisant leurs cartes de crédit ne seront pas affectées par ces changements, assure Ottawa.

Les entreprises éligibles devront avoir un volume de ventes annuelles inférieur à 300 000 $ pour Visa, et à 175 000 $ pour Mastercard. Les organismes à but non lucratif qualifiés pourront aussi obtenir les mêmes avantages.

Selon le gouvernement fédéral, 90 % des entreprises canadiennes seront ainsi admissibles à cette réduction de leurs frais d’interchange, pouvant atteindre 27 %.

Les petites entreprises canadiennes pourraient ainsi économiser environ 1 milliard de dollars sur cinq ans, selon le gouvernement fédéral.

Le gouvernement offrira aussi du soutien pour la protection contre les fraudes et les cyberattaques en lien avec le commerce en ligne.

« Grâce à la baisse des frais d’interchange, les petites entreprises seront en mesure d’épargner de l’argent qu’elles pourront utiliser pour assurer leur croissance et créer un plus grand nombre de bons emplois », a déclaré Mme Freeland lors de l’annonce jeudi à Brampton, en Ontario.

Une entente importante, selon la FCEI

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) a salué une « victoire importante » pour les petites et moyennes entreprises du pays. La FCEI représente 97 000 membres à travers le Canada.

« L’analyse initiale de la FCEI montre que près des trois quarts (73 %) de ses membres bénéficieront de cette mesure, qui représente une réduction de taux de jusqu’à 27 % », a souligné la Fédération par communiqué en réaction à l’annonce.

« La réduction des frais des transactions en ligne par carte de crédit et l’aide supplémentaire en cas de fraude par internet encourageront davantage de petits commerces à se lancer dans la vente en ligne », a aussi salué François Vincent, vice-président au Québec pour la FCEI.

Le principal défaut de l’entente annoncée jeudi est qu’elle n’entrera pas en vigueur avant l’automne 2024, a toutefois déploré la Fédération.

Celle-ci demandera donc que les changements soient mis en place plus rapidement et que les seuls relatifs aux ventes annuelles soient revus sur une base régulière « pour qu’un plus grand nombre de PME puissent profiter des taux réduits à l’avenir », peut-on lire.