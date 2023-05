(Lévis) Le Mouvement Desjardins a affiché vendredi un excédent avant ristournes à ses membres de 342 millions pour son premier trimestre, en baisse de 24,2 % par rapport à la même période l’an dernier, tandis que ses revenus nets totaux ont progressé de 1,9 %.

La Presse Canadienne

La coopérative a essentiellement attribué le recul de son excédent à une hausse de la sinistralité dans ses activités d’assurances, qui témoignait surtout d’un coût moyen plus élevé des réclamations en assurance automobile, notamment en raison de l’impact de l’inflation et d’une augmentation des vols de véhicules.

Le secteur des assurances de dommages a ainsi enregistré un déficit de 25 millions au premier trimestre, comparativement à un excédent de 53 millions l’an dernier.

Desjardins a également signalé une dotation à la provision pour pertes de crédit de 105 millions, en hausse de 99 millions par rapport à la période correspondante de l’an dernier, principalement associée aux portefeuilles de prêts aux particuliers et de cartes de crédit.

Une augmentation des frais liés au personnel, à la technologie et à la sécurité, destinée à soutenir la croissance et à rehausser l’offre de service aux membres et aux clients, a aussi pesé sur les résultats, a fait valoir Desjardins.

Tous ces éléments ont été partiellement atténués par une croissance du revenu net d’intérêts et par l’augmentation des « autres revenus », a précisé l’institution financière dans un communiqué.

L’excédent du plus récent trimestre se comparait à un surplus de 451 millions pour les trois premiers mois de 2022. Les revenus nets du trimestre ont totalisé 2,67 milliards, après s’être chiffrés à 2,62 milliards un an plus tôt.

Le secteur des particuliers et des entreprises a dégagé un excédent avant ristournes de 223 millions, en hausse par rapport à celui de 218 millions de l’année dernière.

L’excédent du secteur de gestion de patrimoine et d’assurance de personnes s’est chiffré à 109 millions, alors qu’il avait atteint 162 millions l’an dernier.

La provision pour ristournes du premier trimestre a atteint 106 millions, ce qui représentait une hausse de 3,9 % par rapport à la même période l’an dernier.

Quant à l’actif total du Mouvement Desjardins, il s’élevait à 398,6 milliards au 31 mars, en baisse de 5,3 milliards, ou 1,3 %, par rapport au 31 décembre.