Articles de contrefaçon

Du toc chez Jean Coutu

La vente d’articles de contrefaçon n’est plus seulement l’apanage des vendeurs itinérants ou des sites de revente. Le phénomène du marché du toc, de plus en plus en plus « normalisé », s’est frayé un chemin jusque dans une succursale de Jean Coutu où de faux sacs Louis Vuitton et Fendi se sont retrouvés dans les étalages. Un acte illégal, confirment les experts consultés par La Presse.