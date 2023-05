(Ottawa) La Banque du Canada a annoncé vendredi la nomination de Rhys Mendes au poste de sous-gouverneur, qu’il occupera à compter du 17 juillet.

Nojoud Al Mallees La Presse Canadienne

Selon un communiqué de presse de la banque centrale, M. Mendes a rejoint la Banque du Canada pour la première fois en 2004, mais il est en détachement au ministère des Finances depuis 2021, pour y occuper le poste de sous-ministre adjoint.

En tant que sous-gouverneur, M. Mendes fera partie du conseil de direction de la banque centrale, qui est chargé de définir la politique monétaire.

M. Mendes supervisera également les activités de recherche économique et financière de la banque et les analyses qu’elle fait de l’évolution de l’économie internationale, en plus de représenter l’institution au G7 et au G20.

M. Mendes remplacera le sous-gouverneur Paul Beaudry, qui quittera la Banque du Canada cet été et retournera à son poste universitaire à l’Université de la Colombie-Britannique.

Le nouveau sous-gouverneur est né à Richmond Hill, en Ontario, et est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université York, ainsi que d’une maîtrise et d’un doctorat dans la même discipline de l’Université de Toronto.