On a lu pour vous

Bien partager le « gâteau »

Que se passerait-il si la négociation pouvait dépasser les luttes de pouvoir ? Dans son plus récent livre intitulé Split the Pie, Barry Nalebuff, professeur à la Yale School of Management, présente une nouvelle approche fondée sur des principes d’équité. Et si on reconsidérait tout simplement la valeur du « gâteau » qu’on aimerait partager avec les autres ?