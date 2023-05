Femmes en finances

De précieux conseils à la croisée des chemins

Il arrive que l’on se retrouve à la croisée des chemins… Que ce soit à cause d’un manque de stimulation, une mise à pied, un déménagement ou toute autre raison, il faut parfois changer d’emploi. Et à mi-carrière, il peut être intéressant de recevoir quelques conseils. C’est encore mieux s’ils proviennent de gens expérimentés, avec un bon réseau et appartenant à différents secteurs d’activité. Survol de l’initiative Carrière 4.0.