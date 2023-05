First Republic saisie par les autorités et revendue à JPMorgan

(New York) Les autorités américaines ont pris lundi le contrôle de la banque régionale First Republic et en ont revendu la grande majorité à JPMorgan Chase, actant ainsi la deuxième plus grosse faillite de l’histoire des États-Unis et espérant mettre un terme à la crise bancaire qui a émergé en mars.