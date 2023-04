Moins bons et plus chers, les produits végétaux ? C’est à tout le moins les deux principales raisons qui poussent certains consommateurs québécois à bouder le fauxmage, les croquettes de similipoulet et autres saucisses végétales.

Au Québec, le prix des produits végétaux, perçu comme plus élevé, freine 46 % des gens, alors que 40,3 % n’en apprécient pas le goût, révèle un rapport publié ce jeudi par le Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie.

Selon l’étude, près de 33 % des gens interrogés au Québec ont consommé un produit végétal substitut à la viande au cours des 12 derniers mois, un pourcentage quasiment identique à la moyenne canadienne (34 %).

Le directeur du Laboratoire, Sylvain Charlebois, ne s’est toutefois pas penché sur l’analyse du prix de la viande et de ses pendants végétaux, un exercice auquel il se prêtera au cours de l’été. L’an dernier, une étude publiée par son équipe avait révélé que les boulettes à la Beyond Meat et les saucisses à base de plantes coûtaient en moyenne 38 % plus cher que la viande. Impossible pour le moment de savoir si cet écart est demeuré le même.

À la lumière des résultats du rapport, la perception que les prix sont plus élevés semble encore très forte chez les consommateurs.

La Presse a fait quelques comparaisons de prix en consultant les sites internet des supermarchés. Les écarts sur les articles sélectionnés n’étaient pas si grands. Les prix de toutes les solutions de rechange à la viande n’ont toutefois pas été examinés à la loupe. Ainsi, mercredi, le pâté au poulet de marque St-Hubert (645 g) et son équivalent végétal étaient tous deux vendus à 9,49 $ chez Maxi. Metro affichait sa version au poulet surgelé à 10,99 $ pour 800 g. Celui au similipoulet coûtait le même prix, mais pour 750 g. Du côté d’IGA, le pâté à base de plantes était annoncé à 11,99 $ alors que celui au poulet coûtait 1 $ de moins.

Puis, le paquet d’imitation de suisse en tranches (200 g) coûtait 6,49 $ chez IGA contre 6,79 $ pour le fromage, paquet de 210 g de marques Nos Compliments. Au moment de notre recherche, il était toutefois affiché en promotion à 4,99 $. Chez Metro, les saucisses italiennes fortes La Fernandière revenaient à 1,54 $ pour 100 g alors que la version végétale Yves était 2,10 $ pour 100 g. À noter que les prix en supermarché changent à partir du jeudi jusqu’au mercredi suivant.

Les perceptions sur les prix peuvent différer de la réalité. Les consommateurs peuvent avoir l’impression que les prix augmentent de manière significative, alors que les fluctuations des prix réels peuvent être beaucoup moins importantes. Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie

Une remontée possible

Par ailleurs, les produits végétaux pourraient prendre plus de place dans le panier d’épicerie des consommateurs au cours des prochaines années, croit Sylvain Charlebois qui présentera les résultats de son étude à Plant-Based Canada, un organisme à but non lucratif qui défend les bienfaits d’une alimentation à base de produits végétaux, le mois prochain. « Ces produits ont eu un faux départ avec Beyond Meat qui tente de copier un produit que les gens aiment. »

Selon l’étude, près de 46,5 % des gens au Québec – contre 48,2 % au Canada – trouvent que les produits à base de plantes se sont améliorés, ce que Sylvain Charlebois considère comme une bonne nouvelle. « Il y a de l’espoir d’aller chercher ceux qui ont boudé ces produits jusqu’ici. »