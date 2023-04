Un regroupement d’investisseurs se mobilise pour les droits humains en Iran

(Montréal) Des Montréalais sont à l’origine d’un regroupement international de 131 investisseurs qui interpellent la communauté d’affaires, et plus particulièrement les entreprises du secteur des technologies de l’information et des communications (TIC), à assumer leur responsabilité en matière de respect des droits humains dans leurs relations avec l’Iran, toujours en proie à une déferlante de contestation après la mort tragique de Mahsa Amini.