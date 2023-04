Producteurs et transformateurs de porc s’entendent

(Québec) Quatre jours après l’annonce de la fermeture prochaine de l’usine d’Olymel de Vallée-Jonction, le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, dévoile mardi la conclusion d’une convention de mise en marché du porc, une première entente négociée depuis plusieurs années entre producteurs et transformateurs.

Les détails de cette convention seront dévoilés ce midi, mais on sait entre autres que la production annuelle de porcs sera revue à la baisse (c’est 6,8 millions de bêtes en ce moment). Il y aurait un programme de rachat pour les éleveurs qui souhaitent quitter l’industrie. Il y a 1530 fermes au Québec.

À l’heure actuelle, les producteurs vendent le porc à perte — moins de 200 $ par tête — notamment en raison du contexte difficile sur les marchés internationaux. Environ sept porcs sur dix sont destinés à l’exportation.

Les abattoirs québécois ont annoncé au cours des dernières années une réduction importante des achats. L’usine d’Olymel de Vallée-Jonction avait une capacité d’abattage de 35 000 bêtes par semaine — c’est 28 000 ces temps-ci notamment en raison de la pénurie de main-d’œuvre. Sa fermeture prochaine s’inscrit « dans tout ce plan de restructuration » de l’industrie du porc, selon André Lamontagne, qui rappelle que le gouvernement viendra en aide aux 1000 travailleurs touchés.

L’an dernier, le régime d’Assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) — programme financé par l’État (deux tiers) et les producteurs (un tiers) — a versé pas moins de 240 millions de dollars aux éleveurs à cause de la crise.

Dans le passé, producteurs et transformateurs tiraient « chacun leur bord de la couverte » et la Régie des marchés agricoles imposait les conventions à titre de tribunal administratif, mais le temps était venu d’avoir un « plan commun » pour espérer sortir de la crise, a expliqué André Lamontagne. « Il est important que la filière se restructure et se réaligne », selon lui.

« Cette convention-là sème vraiment les bonnes graines, si on veut parler agriculture. Il a suscité un niveau d’adhésion, de concertation et de collaboration qui, à ma connaissance, n’a pas existé dans le passé. Le fait de travailler ensemble et d’être bien conscient de la réalité de l’autre, c’est certainement des bons éléments pour résoudre des situations difficiles », a affirmé le ministre à sa sortie d’une rencontre avec les différents acteurs de l’industrie à son bureau de Québec.

Selon M. Lamontagne, cette convention « a le potentiel de jeter les assises pour, un, la pérennité de la filière au Québec et, après ça, sa prospérité ». C’est le deuxième secteur agricole en importance au Québec.

Cette convention n’est pas « une fin en soi, mais un début ». « Il y a plusieurs autres étapes à venir », a prévenu le ministre sans entrer dans les détails. « On va avoir une filière, si ça se perpétue cet esprit de concertation, qui va s’ajuster avec plus d’agilité dans le contexte changeant du marché. »

Il y avait eu entente négociée entre producteurs et transformateurs en 2008, aussi dans un contexte de crise.