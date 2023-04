On est vraiment contents de voir revenir la terrasse. Malgré les défis, c’est la saison qui rapporte le plus. Les ratios sont à leur mieux en termes de labor cost et de food cost [coût du travail et de la nourriture]. C’est la saison où on fait un peu d’argent. Et en restauration, c’est très important, car les marges sont minuscules.