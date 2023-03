Selon la plus récente étude de Capterra, 19 % des Canadiennes interrogées déclarent s’être senties mal à l’aise au moment d’annoncer leur grossesse à leur supérieur hiérarchique et 63 % des employées enceintes étaient très ou assez inquiètes pour leur travail.

Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

L’étude

63 %

Saviez-vous que certaines de vos employées sont encore gênées d’annoncer qu’elles sont enceintes ? Selon la plus récente étude de Capterra, 19 % des Canadiennes interrogées déclarent s’être senties mal à l’aise au moment d’annoncer leur grossesse à leur supérieur hiérarchique et 63 % des employées enceintes étaient très ou assez inquiètes pour leur travail. D’ailleurs, les femmes ont des sentiments mitigés sur l’image qu’elles renvoient au travail : 46 % pensent qu’elles sont moins susceptibles d’être promues et 39 % supposent qu’elles sont écartées des projets, car leurs collègues estiment qu’elles sont trop occupées. L’étude indique aussi qu’une fois devenus parents, 66 % des Québécois doivent s’absenter de leur travail de temps en temps afin de s’occuper de leurs enfants et 29 %, plus régulièrement. Pour les soutenir, les entreprises québécoises proposent aux parents des horaires plutôt flexibles (72 %), totalement flexibles (39 %), un service de garderie (28 %) ou une aide financière supplémentaire (26 %). Capterra, un conseiller de logiciels, a mené l’enquête en janvier 2023.

L’anecdote

Le service à la clientèle exemplaire de VeraBank

Alors que le monde de la finance tremblait avec la faillite de la Silicon Valley Bank, la majorité des dirigeants d’institutions financières ont envoyé la même note générique à leurs clients qui répondait aux questions les plus urgentes, rapporte The New York Times. Or, un directeur général de banque, Brad Tidwell, de VeraBank, a donné son numéro de cellulaire personnel aux 70 000 déposants de son institution qui disposent d’environ 4 milliards US de dépôts. Il a reçu en deux jours 50 textos et deux douzaines d’appels téléphoniques de clients demandant de leur assurer que tout se passerait bien. Certains lui ont dit qu’avec tant de courriels reçus de banques remplis de jargon juridique pour expliquer leur situation financière, ils voulaient juste une réponse directe de sa part : leur argent était-il en sécurité ou non ? « J’ai dit à tout le monde que lorsque les banques échouent, c’est un gros problème, mais cela ne signifie pas que votre banque a les mêmes problèmes », a-t-il déclaré au quotidien new-yorkais.

Source : The New York Times

La tendance

Leadership silencieux

La démission silencieuse a fait grand bruit l’an dernier. Peu de temps après, certaines entreprises se sont mises à faire du licenciement silencieux, c’est-à-dire que les gestionnaires utilisaient des tactiques passives agressives pour inciter les employés à partir au lieu de les licencier, rapporte le magazine américain spécialisé en ressources humaines SHRM. Ensuite, il y a eu les embauches silencieuses : les organisations embauchaient des contractuels plutôt que des remplaçants à temps plein. La promotion silencieuse a suivi, vous la connaissez sûrement, cette pratique qui consiste à donner plus de travail aux employés sans fournir d’augmentation pour compenser le travail supplémentaire. Et le dernier mot à la mode, le leadership silencieux, est attribué aux gestionnaires qui n’établissent pas de relations avec leurs équipes, ce qui entraîne une baisse de l’engagement des employés. Pourquoi l’adjectif silencieux fait-il tant de bruit ? Selon SHRM, c’est le résultat de la pandémie et du manque de communication qui font en sorte qu’on fait les choses par soi-même sans communiquer les uns avec les autres.

Source : magazine SHRM

Le conseil

Cinq actions d’IKEA pour la parité

PHOTO EVGENIA NOVOZHENINA, ARCHIVES REUTERS IKEA a atteint la quasi-parité entre les sexes dans ses principaux rôles de direction.

IKEA a atteint la quasi-parité entre les sexes dans ses principaux rôles de direction : 14 des 31 PDG nationaux (45 % contre 28 % en 2012) sont des femmes et 56 % (contre 35 % en 2013) des femmes font partie des principales équipes de direction de vente au détail. Comment IKEA a-t-elle réussi ? En 2013, l’entreprise s’est fixé pour objectif d’atteindre l’équilibre hommes-femmes 50/50 en 10 ans, et cette priorité a été liée à des mesures de performance. Ensuite, dans la liste finale de candidats pour une embauche à la direction, il doit toujours y avoir un dirigeant masculin et une dirigeante féminine. En 2021, IKEA a opté pour une rémunération basée sur la valeur d’un emploi plutôt que sur la capacité à négocier. L’entreprise a réduit l’écart de rémunération « inexpliqué » entre les sexes dans des emplois similaires de 8,04 % en 2020 à 4,84 % en 2022. Finalement, des formations sur les préjugés sont données.

Source : Forbes

L’évènement

Embauchez les défricheurs du cyberespace

Malgré tous les beaux discours au sujet de l’apport des travailleurs expérimentés à votre entreprise, vous n’êtes pas encore convaincus ? Vous continuez de penser que les employés de 50 ans et plus ne s’adaptent pas aux nouvelles technologies ? C’est pourtant cette génération qui a défriché les terres du cyberespace. Elle a dû travailler avec des logiciels de traitement de texte tout sauf intuitifs, des tableurs complexes, des ordinateurs au processeur d’une lenteur exaspérante et avec l’internet paléolithique. Le mercredi 29 mars, la plateforme « La compétence n’a pas d’âge » présente le forum « Attirer et fidéliser la main-d’œuvre expérimentée ». L’évènement a lieu en ligne et en personne. Pourquoi devriez-vous miser sur les employés de 50 ans et plus ? Que pouvez-vous faire pour les recruter et les garder ? Est-ce que les conventions collectives doivent évoluer pour mieux les intégrer ? Plusieurs intervenants de différents milieux viendront en discuter avec vous.