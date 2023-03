(Québec) Exclues du congé fiscal pour grands projets d’investissements annoncé dans le budget Girard, les alumineries n’ont pas à s’en faire : l’État leur viendra en aide autrement, affirme le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui dit avoir un coffre à outils bien garni.

Jeudi, à la sortie de la période des questions, le ministre a reconnu qu’il souhaitait que les alumineries touchent ce congé d’impôt destiné aux projets d’au moins 100 millions de dollars. Le ministre des Finances, Eric Girard, en a décidé autrement.

« Je veux rassurer les alumineries que nous sommes là pour les aider. Il y a différentes façons de les aider. M. Girard a décidé que pour le congé fiscal, (elles) étaient pour être exclues. Mais j’ai d’autres outils. […] On va aider les alumineries de toute façon. »

Pierre Fitzgibbon a dit du bout des lèvres que la décision de son collègue envoie « peut-être » un signal négatif à ce secteur économique important. Mais il a laissé entendre que la qualité de son contact avec l’industrie devrait permettre de corriger le tir. « Les alumineries au Québec-Alcoa, Rio Tinto et Alouette –, je les connais tous personnellement. Mon rapport avec eux est tel… » a-t-il dit.

« Je connais les CEO des trois entreprises […]. Il y a deux semaines, M. Jacok (Stausholm, PDG de Rio Tinto) était à Montréal. On a soupé avec lui, moi et le premier ministre », a-t-il mentionné. Le 8 mars, François Legault avait publicisé sur les réseaux sociaux uniquement une rencontre à son bureau avec ce PDG.

Pierrev Fitzgibbon dit avoir des « outils suffisants » pour aider les alumineries. « La base budgétaire que j’ai » au Ministère, « c’est deux milliards ». « Il y a toujours de l’argent disponible pour des projets intéressants au niveau économique », a-t-il ajouté.

Il a expliqué ainsi comment l’État aide les entreprises : « Quand on aide une société, on a toujours un pourcentage d’aide. Et il y a différentes façons d’utiliser l’aide. Ce qu’on fait : tu prends le crédit d’impôt, tu prends le congé fiscal, tu prends d’autres sources, la main-d’œuvre, et quand il en manque, on fait un chèque pour la différence ».