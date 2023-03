Selon ISS, le nombre de femmes cheffes de la direction dans les sociétés de l’indice S&P/TSX est passé de six en 2020 à neuf en 2023, et le nombre de présidentes du conseil non employées est passé de 13 à 22 au cours de la même période.

(Toronto) Pour la toute première fois, des femmes occupent le tiers des postes d’administrateur dans les conseils d’administration des sociétés formant l’indice boursier composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto, a révélé lundi la firme ISS Corporate Solutions.

La Presse Canadienne

La société spécialisée dans la gouvernance d’entreprise a expliqué que lorsqu’elle avait terminé son analyse en janvier, les femmes détenaient 33,7 % des sièges au conseil d’administration, contre 27,9 % en janvier 2020.

En comparaison, les femmes occupaient 32,3 % de tous les postes d’administrateur du S&P 500 aux États-Unis.

Selon ISS, le nombre de femmes cheffes de la direction dans les sociétés de l’indice S&P/TSX est passé de six en 2020 à neuf en 2023, et le nombre de présidentes du conseil non employées est passé de 13 à 22 au cours de la même période.

Les minorités raciales et ethniques détiennent désormais 14,1 % des postes d’administrateur dans les sociétés du S&P/TSX, contre 8,3 % en 2020.

L’analyse comparative entre les sexes d’ISS s’appuie sur un examen de 2283 postes d’administrateur, tandis que son examen de la diversité raciale et ethnique a examiné 575 postes d’administrateur.

« Les entreprises canadiennes ont un léger avantage sur leurs homologues américaines en ce qui concerne la diversité de genre au sein des conseils d’administration, mais il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne la prévalence des groupes minoritaires sous-représentés », a précisé la cheffe d’ISS, Marija Kramer, dans un communiqué.

« Mais sur le plan directionnel, notre analyse montre que les minorités raciales et ethniques font des percées significatives dans les conseils d’administration canadiens et cette tendance pourrait bien s’accélérer à mesure que la réglementation et les directives incitent les entreprises à divulguer davantage sur les caractéristiques individuelles des administrateurs. »