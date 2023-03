Un sous-traitant expulsé d’Ottawa pour service déficient embauché à Montréal

Une valse des sous-traitants qui coïncide avec la saison estivale à Montréal-Trudeau continue de faire des vagues entre Aéroports de Montréal (ADM) et des transporteurs mécontents, qui craignent de voir les voyageurs en faire les frais. Comme si ça ne suffisait pas, l’un des nouveaux fournisseurs sélectionnés vient d’être éjecté d’Ottawa pour son service déficient.

La plus récente salve provient d’Air China, qui dit s’affairer à rétablir sa liaison avec la métropole — suspendue depuis le début de la pandémie. Dans une lettre obtenue par La Presse, le transporteur national chinois s’inscrit en porte-à-faux avec les prétentions d’ADM, qui dit avoir « informé tous ses partenaires » au cours de l’appel de propositions.

« Plusieurs membres ont simplement été informés des décisions finales », dénonce le transporteur, dans sa missive adressée au président-directeur général d’ADM, Philippe Rainville. « Nous pensons que des décisions prises à la hâte entraîneront des perturbations inutiles. »

Les changements concernent des tâches comme le traitement des bagages ainsi que les services de rampe et de remorquage d’aéronefs, essentiels au bon fonctionnement de la fluidité aéroportuaire. Déjà implantées à Montréal-Trudeau, Swissport et ATS ont été écartées au profit de Menzies Aviation et Samsic Assistance. TSAS — qui compte Air Transat parmi ses clients — demeure dans le portrait.

Ce ne sont pas tous les transporteurs qui font appel à des sous-traitants. Air Canada, par exemple, dispose de ses propres équipes. ADM estime que 80 % des transporteurs « ne seront pas affectés par les changements ». Reste que le chaos aéroportuaire de l’été dernier a donné une idée des perturbations potentielles lorsque quelque chose ne tourne pas rond dans un aéroport.

Un groupe de six compagnies aériennes, dont Qatar Airways et Turkish Airlines, avait déjà exprimé son mécontentement à la direction d’ADM le mois dernier. Air China proteste à son tour.

« Le ton est plus direct, affirme le coordonnateur québécois de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA), Michel Richer, au fait de la teneur de la lettre. C’est plus direct et cela montre qu’il y a du mécontentement. »

L’AIMTA et Unifor déplorent les changements puisque plusieurs centaines de leurs membres sont licenciés chez Swissport et ATR. Rien ne leur garantit qu’ils pourront conserver les mêmes salaires et autres bénéfices (reconnaissance d’ancienneté et avantages sociaux) s’ils sont recrutés par les nouveaux sous-traitants.

À la porte

Menzies a par ailleurs été éclaboussée, mercredi. L’entreprise, qui dit être présente dans 16 aéroports au pays, s’est fait montrer la porte de l’aéroport international d’Ottawa. La raison : un niveau de service inadéquat offert à Flair Airlines et Sunwing pour tout ce qui entoure la manutention.

« Les problèmes ont atteint des niveaux insoutenables au cours de la dernière semaine, écrit l’Administration de l’aéroport international d’Ottawa, dans une déclaration. Les niveaux de service que les passagers ont dû endurer ne correspondent pas au niveau [souhaité]. »

Au moment d’écrire ces lignes, Menzies n’avait pas commenté cette décision. La confiance d’ADM ne semble pas ébranlée.

« Ce sont des aéroports différents, je n’ai pas les détails qui ont mené à ces décisions, répond sa directrice des affaires publiques, Anne-Sophie Hamel-Longtin. Le contrat a été octroyé [pour Montréal-Trudeau] sur la base d’une assurance qu’ils allaient offrir le service. »

L’expert en aviation et chargé de cours à l’Université McGill John Gradek voit cependant les choses d’un autre œil.

« C’est légitime de se poser la question pour savoir si on a choisi la bonne compagnie avec Menzies, dit-il. La compagnie sera-t-elle capable d’être prête à temps à Montréal-Trudeau ? Je me pose la question. »

Dans les règles

Mme Hamel-Longtin rejette par ailleurs les critiques des compagnies aériennes sur le manque de transparence dont aurait fait preuve ADM. Le processus a été mené « dans les règles de l’art », dit-elle. Il a été supervisé par un « comité indépendant » représentant les transporteurs présents à Montréal-Trudeau qui a évalué les offres.

« Les représentants locaux [des compagnies aériennes] ont reçu les informations et c’est leur responsabilité de faire circuler les informations, affirme Mme Hamel-Longtin. Nous n’accepterons pas de nous faire dire qu’on n’a pas bien communiqué avec les compagnies aériennes parce que c’est faux. »

Dans sa lettre envoyée au président-directeur général d’ADM, Air China exige que le « comité indépendant » explique comment il a choisi les sous-traitants. Le transporteur estime, à l’instar des autres compagnies déçues, avoir été mis devant un fait accompli en février dernier.

C’est à compter du 1er avril que les changements commenceront à entrer en vigueur. Les licences de Swissport et ATS expireront le 30 juin. Les deux entreprises risquent toutefois d’avoir plié bagage avant cette date. Selon nos informations, elles ont commencé à envoyer des préavis de cessation de service à leurs clients. Dans certains cas, la relation d’affaires prendra fin dès le mois de mai.

« C’est demain matin, ça ! lance le coordonnateur québécois de l’AIMTA. Si Menzies et Samsic manquent de personnel, qui va faire le travail ? »

Mercredi, sur le site web de Samsic, dont le siège social se trouve en France, il n’y avait aucune offre d’emploi affichée pour la région de Montréal. Du côté de Menzies, l’entreprise a affiché — uniquement en anglais — une offre d’emploi pour la personne qui supervisera l’équipe qui doit être assemblée à Montréal-Trudeau. On évoque un besoin de « 500 employés ».

Mercredi, Samsic et Menzies n’avaient pas répondu aux questions envoyées par La Presse visant à faire le point sur leur préparation à Montréal-Trudeau.