(Toronto) Une coalition du secteur des transports aériens demande à Ottawa d’élargir son programme pilote de voyageurs dignes de confiance et de le déployer dans tout le pays.

La Presse Canadienne

Le programme gouvernemental permet aux passagers approuvés d’accéder à des voies réservées pour le contrôle de sécurité de l’aéroport après avoir subi une vérification des antécédents.

Il est actuellement disponible dans certains aéroports pour quelques Canadiens, dont le personnel navigant et les travailleurs de l’aéroport, les militaires et les membres de programmes transfrontaliers tels que Nexus.

La chef de la direction de l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, Deborah Flint, réclame que le projet pilote doive être étendu à l’ensemble du pays et que tous les Canadiens doivent pouvoir y postuler, afin d’embarquer les passagers plus rapidement.

La demande arrive avant les vacances de la semaine prochaine. Mme Flint affirme que le nombre de voyageurs à l’aéroport Pearson de Toronto devrait être 30 % plus élevé qu’il y a un an.

Cela fait également suite à une année de chaos, alors que la demande croissante l’été dernier et fin décembre a dépassé la capacité des aéroports, des compagnies aériennes et des agents frontaliers à gérer la vague.