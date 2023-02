Olivier Lemire, PDG de Keurig Dr Pepper Canada

L’héritage de la société Van Houtte continue de prospérer dans le quartier Saint-Michel, à Montréal, où elle s’est implantée il y a plus de 100 ans. Les capacités de torréfaction et de production de dosettes de café de l’usine qui appartient aujourd’hui au groupe Keurig Dr Pepper vont être augmentées cette année sur toute la superficie du deuxième étage où étaient logés les 300 employés de l’administration qui vont déménager dans de nouveaux bureaux plus à l’ouest rue De Castelnau.

« On va ajouter 65 000 pieds carrés à nos capacités existantes. Cela va nous permettre d’augmenter nos capacités de production et de consolider nos opérations de café », explique Olivier Lemire, PDG de Keurig Dr Pepper (KDP) Canada, en poste depuis le mois d’octobre 2021.

La société Van Houtte a été rachetée en 2010 par le producteur de café américain Green Mountain qui avait préalablement fait l’acquisition du fabricant de machines à café Keurig. Le groupe a été acquis en 2016 par le fonds d’investissement européen JAP qui a privatisé l’entreprise avant d’acquérir en 2018 le fabricant de boissons gazeuses Dr Pepper Snapples.

Dans nos installations de Saint-Michel, on torréfie tout le café pour le marché de KDP au Canada. On a transformé l’an dernier 58 millions de livres de café, dont la moitié a servi à la production de 1,5 milliard de dosettes pour les différentes machines à café Keurig. On prévoit torréfier cette année 60 millions de livres. Olivier Lemire, PDG de Keurig Dr Pepper (KDP) Canada

KDP Canada est aussi le chef de file au pays des services aux entreprises – bureaux, écoles, universités et hôpitaux – une activité héritée de Van Houtte qui avait consolidé le marché canadien à l’époque.

« On dirige tout de Montréal, mais on a une trentaine de bureaux à travers le pays qui assurent la livraison et les services aux entreprises. Au cours des dernières années, nos services pause-café ont introduit les machines à dosettes Keurig.

« Depuis 2022, avec le retour progressif dans les bureaux, on a enregistré une hausse importante de nos ventes de machines Keurig parce que les entreprises misent sur leur offre de café pour ramener leurs employés au bureau », observe Olivier Lemire.

La division pause-café a évidemment été affectée par le télétravail, mais le PDG estime que le volume est revenu à 70 % de ce qu’il était en 2019.

« Durant la pandémie, nos ventes de café sont restées dans l’absolu les mêmes, mais il y a eu un déplacement. On a vendu davantage dans les épiceries que dans les restaurants et les bureaux. »

Développement durable et implication

KDP Canada achète son café dans plus d’une cinquantaine de pays dans le monde et le groupe américain se targue d’être le plus gros acheteur de café responsable au monde.

« Au Canada, on ne torréfie et on ne vend que du café responsable. On a les licences de fabrication du café McCafé au détail et en dosettes de même que Starbucks, Tim Hortons ou Folgers. On a une trentaine de marques et on continue toujours de vendre notre café Van Houtte de façon traditionnelle ou en dosettes partout au Canada », précise Olivier Lemire.

Le groupe est solidement ancré dans Saint-Michel où il est le principal employeur alors que la majorité des 470 employés de l’usine sont issus de ce quartier à forte prédominance multiethnique.

« On a toujours été très impliqués dans le quartier. Durant la pandémie, on s’est associés au Cirque du Soleil, à la FTQ et à McKesson pour créer une clinique de vaccination. On travaille aussi beaucoup à développer l’économie circulaire. On est membres du Groupe d’action plastique circulaire pour augmenter l’utilisation du plastique recyclé », souligne le PDG.

KDP Canada a développé un partenariat avec le Groupe Lavergne pour recycler le plastique numéro 5 qui sert à la fabrication de ses machines à café et de ses dosettes. Plusieurs des machines à café Keurig sont maintenant fabriquées à 50 % de plastiques recyclés par Lavergne et réacheminés en Asie où les appareils sont assemblés.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Olivier Lemire, PDG de Keurig Dr Pepper Canada

Nos dosettes sont aussi 100 % recyclables et facilement détectables sur les convoyeurs des centres de tri alors que le café est très utile dans le compost. Olivier Lemire, PDG de Keurig Dr Pepper Canada

Depuis l’acquisition de Dr Pepper Snapples, KDP Canada est aussi responsable de la fabrication et de la distribution de ses produits (Dr Pepper, Canada Dry, Schweppes, Crush…) au Canada par l’entremise d’ententes avec des embouteilleurs locaux.

« On fait aussi la distribution des produits non alcoolisés de Labatt partout au pays. C’est pourquoi on a réalisé l’an dernier l’acquisition des boissons Atypique, des cocktails sans alcool qu’a lancés l’ex-footballeur Étienne Boulay, qui étaient jusque-là distribués seulement dans les IGA. On va élargir la distribution partout au Canada », explique le PDG.

Les projets ne manquent donc pas pour KDP Canada, et l’agrandissement de l’usine de Saint-Michel va lui permettre de mieux moduler sa croissance au cours des prochaines années.

« On va pouvoir augmenter jusqu’à 50 % la production actuelle de l’usine grâce à l’ajout d’un deuxième étage tout comme l’amélioration des processus de fabrication va nous permettre d’optimiser notre capacité de production », anticipe Olivier Lemire.