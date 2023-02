Olivier Lemire, PDG de Keurig Dr Pepper Canada

En dosette ou traditionnel, le café toujours en croissance

L’héritage de la société Van Houtte continue de prospérer dans le quartier Saint-Michel, à Montréal, où elle s’est implantée il y a plus de 100 ans. Les capacités de torréfaction et de production de dosettes de café de l’usine qui appartient aujourd’hui au groupe Keurig Dr Pepper vont être augmentées cette année sur toute la superficie du deuxième étage où étaient logés les 300 employés de l’administration qui vont déménager dans de nouveaux bureaux plus à l’ouest rue De Castelnau.