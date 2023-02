Porter Airlines et l’aéroport de Saint-Hubert espèrent que le terminal qui sera construit par la compagnie aérienne permettra d’accueillir annuellement plus de 4 millions de passagers. D’autres transporteurs sont aussi appelés à utiliser le complexe dont la facture est estimée à 200 millions.

Les détails révélés par La Presse vendredi dernier ont été confirmés, lundi, dans le cadre d’une conférence de presse. Vers la fin de 2024, Porter compte offrir des vols depuis la Rive-Sud vers Vancouver, Calgary et Halifax. Le transporteur demeurera également présent à Montréal-Trudeau.

« On ne se voit pas comme des concurrents de (l’aéroport Montréal-Trudeau), a dit le directeur général de l’aéroport de Saint-Hubert, Yanic Roy, en séance de breffage technique. On veut travailler en collaboration et agir en complémentarité. On a exclu les activités de nuit. »

Un hôtel de 130 chambres de la chaîne Holiday Inn sera également aménagé à un jet de pierre du terminal qui est envisagé. Pour l’aéroport de Saint-Hubert, l’engagement de Porter constitue la première étape visant à créer un « pôle aérospatial » capable de desservir des voyageurs et dans lequel on retrouvera des entreprises, écoles de pilotages ainsi que des centres de formation et de recherche.

Connue pour ses avions à hélices qui se posent à l’aéroport Billy-Bishop, au centre-ville de Toronto, Porter a également annoncé, lundi, un partenariat de partage de codes avec le transporteur québécois Pascan en ce qui a trait aux vols régionaux au Québec.

Le président et chef de la direction de Porter, Michael Deluce, affirme que le projet d’aérogare en banlieue sud de Montréal sera rentable en raison de sa proximité géographique avec la métropole.

« Généralement, les aéroports secondaires sont situés beaucoup plus loin, affirme-t-il. Les voyageurs vont pouvoir sauver du temps sans devoir trop s’éloigner pour prendre un vol. »

Le terminal pourra accueillir les Embraer E195-E2 de l’entreprise ontarienne. Cet avion, l’un des plus silencieux sur le marché, est au cœur de la stratégie d’expansion de Porter.

Il y aura également des contraintes pour la compagnie aérienne sur la Rive-Sud. La compagnie aérienne devra se contenter, du moins pour l’instant, d’offrir des vols intérieurs. En vertu de son bail avec Transports Canada, Aéroports de Montréal (ADM) – l’exploitant de Montréal-Trudeau et de Mirabel – bénéficie toujours d’une clause d’exclusivité pour les vols internationaux.

Par exemple, un avion qui décolle de Saint-Hubert ne peut donc pas transporter des passagers vers les États-Unis ou les destinations soleil.