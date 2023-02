Le premier semestre « a été marqué par la pire correction simultanée des marchés boursiers et obligataires en 50 ans, qui ont affiché des rendements négatifs de l’ordre de -10 % à -30 %. Face à ce contexte hors norme, toutes nos catégories d’actif ont réussi à surpasser leurs indices », a expliqué Charles Emond (au centre), patron de la CDPQ.

Au terme d’une année compliquée pour tous les investisseurs, le gestionnaire d’actif des régimes publics de retraite et d’assurance des Québécois a surpassé son indice de référence, ainsi que les principaux indices boursiers et obligataires.

La Caisse termine l’année avec un rendement négatif de 5,6 %, mieux que son portefeuille de référence à -8,3 %.

En comparaison, les régimes de retraite canadiens ont obtenu un rendement annuel médian de -10,3 %, selon le sondage de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie paru à la fin janvier.

La Caisse a néanmoins perdu 24,6 milliards lors de son exercice financier. L’actif net est remonté à 402 milliards.

Il s’agit d’un premier résultat annuel négatif à la Caisse depuis 2008.

La valeur ajoutée de sa performance par rapport au marché provient en grande partie de la bonne tenue de ses investissements dans les placements privés, dans l’immobilier et dans les infrastructures.

Les huit grands déposants de l’institution, parmi lesquels figurent le régime des rentes du Québec et le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, obtiennent des résultats allant de -3,9 % à -8 % sur un an.

« Le premier semestre a d’ailleurs été marqué par la pire correction simultanée des marchés boursiers et obligataires en 50 ans, qui ont affiché des rendements négatifs de l’ordre de -10 % à -30 %. Face à ce contexte hors norme, toutes nos catégories d’actif ont réussi à surpasser leurs indices, alors qu’il y avait peu d’endroits où se réfugier pour les investisseurs », a expliqué Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ, dans un communiqué.

Dans la catégorie des titres de revenu fixe, la Caisse comptabilise un rendement négatif 14,9 %, comparativement à -16,4 % pour son indice de référence. La Caisse détient des obligations de longue échéance pour un meilleur appariement avec le passif des déposants. Les titres de longue durée réagissent plus fortement à la baisse à une remontée des taux obligataires.

Surperformance également du côté des actions, la Caisse a obtenu -5,7 % tandis que l’indice de référence est de -6,9 %. Les gestionnaires de l’institution ont égalé l’indice (-11 %) dans le cas des titres cotés à la Bourse. C’est la performance des placements privés qui s’est démarquée avec un rendement positif de 2,8 %, pendant que l’indice comparable est à 0 %.

Les actifs réels en immobilier et en infrastructures, dans lesquels la Caisse a des participations, ont connu une performance hors du commun avec un rendement positif de 12 %. L’indice avec lequel la caisse se compare obtient un rendement de 5,2 %.

Ses avoirs investis au Québec se chiffre à 78,4 milliards. L’institution répète la cible de 100 milliards d’actif d’ici 2026. Le Réseau express métropolitain (REM) est toujours cessé mettre en service son antenne de la Rive-Sud au printemps 2023.

Du côté immobilier, le redressement d’Ivanhoé Cambridge se poursuit. Le rendement atteint 12,4 %, bien meilleur que l’indice de référence 9,2 %. La société se présente maintenant comme un investisseur et non plus comme un propriétaire-gestionnaire.

Depuis quelques années, Ivanhoé se déleste de ses centres commerciaux et réinvestit dans l’immobilier industriel et dans des plateformes logistiques. Elle investit dans le secteur résidentiel, en mettant le pied dans des nouveaux créneaux pour elle comme les résidences étudiantes et les logements partagés.

Le secteur des bureaux ne va pas bien, mais la présidente et cheffe de la direction d’Ivanhoé Cambridge, Nathalie Palladitcheff, insiste sur les écarts existants dans le taux de retour au bureau des travailleurs entre l’Europe et l’Amérique du Nord.

Mme Palladitcheff s’attend néanmoins à une année difficile en immobilier en 2023.