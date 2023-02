(Québec) François Legault émet la possibilité de verser de nouveaux montants à Terre-Neuve-et-Labrador avant 2041, si le gouvernement terre-neuvien lui offre en retour « un prix très avantageux » pour l’achat d’électricité à la fin du contrat de Churchill Falls.

Le premier ministre doit se rendre à Terre-Neuve-et-Labrador jeudi et vendredi pour amorcer les négociations avec son homologue Andrew Furey vers le renouvellement du contrat du barrage hydroélectrique de Churchill Falls, au Labrador.

François Legault a voulu prévenir les Québécois mercredi que les discussions, bien qu’il y ait de l’ouverture des deux côtés, seront « difficiles ».

« Ce ne sera pas facile, le Québec a un contrat très avantageux jusqu’en 2041. Probablement qu’Andrew Furey va nous faire toutes sortes de demandes. On va l’écouter pour voir ce qui est le plus prioritaire pour lui. L’idée, c’est d’essayer le plus vite possible de renégocier le contrat après 2041 », a-t-il expliqué en se rendant au Salon bleu.

Je veux tout de suite dire aux gens, ce ne sera pas facile, ça ne se règlera pas en quelques mois, ça va être une négociation qui ne sera pas facile. François Legault, premier ministre du Québec

L’entente d’approvisionnement en électricité provenant de Churchill Falls vient à échéance en 2041 et son renouvellement est une des pièces maîtresses de la stratégie énergétique du gouvernement Legault. Or ce contrat est au cœur d’un vieux litige qui dure depuis des décennies entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador, qui se sent floué et a tenté en vain de faire casser le contrat devant les tribunaux.

En ce sens, François Legault a évoqué la possibilité pour le Québec de verser de nouvelles sommes à Terre-Neuve-et-Labrador avant même la fin de la fin du contrat. En 2018, la Cour suprême a conclu que la province maritime ne pouvait exiger la réouverture du contrat malgré qu’il lui soit défavorable.

« On a gagné en Cour, donc de ce côté-là, c’est clair. Mais, est-ce qu’il y a des aménagements à faire d’ici 2041 ? […] Si [Terre-Neuve-et-Labrador] nous offre un prix très avantageux à partir de 2041, est-ce qu’on est prêt à verser des montants avant 2041 ? Ça va peut-être faire partie de ce qui va être demandé [par Terre-Neuve-et-Labrador], mais il est trop tôt pour répondre à la question », a indiqué M. Legault.

Selon le ministre de l’Énergie et du Développement économique, Pierre Fitzgibbon, pour que le Québec soit gagnant d’une nouvelle entente avec la province voisine, il devra également obtenir « plus d’énergie ». François Legault a un intérêt à concrétiser un projet de barrage hydroélectrique au Labrador, appelé Gull Island, un ouvrage de 2250 MW sur le fleuve Churchill.

La centrale de Churchill Falls est gérée en partenariat avec Hydro-Québec, qui achète son énergie à un tarif fixe, après avoir pris le risque de financer la construction de l’ouvrage dans les années soixante.

Avec Tommy Chouinard et La Presse Canadienne