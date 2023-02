Hydro-Québec aidera l’Ukraine à réparer son réseau électrique qui est la cible d’attaques sans répit de la part de l’armée russe.

La société d’État est prête à envoyer de l’équipement essentiel au rétablissement du réseau de distribution d’électricité ukrainien, selon des informations de La Presse qui ont été confirmées par la société d’État.

Un certain type de transformateurs de même que d’autres pièces qui assurent le fonctionnement des postes électriques devraient prendre le chemin de l’Ukraine dans les prochaines semaines.

« La compatibilité de ces équipements avec le réseau de transport d’électricité ukrainien est actuellement en validation », a fait savoir Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole d’Hydro-Québec.

L’ambassade d’Ukraine à Ottawa a demandé l’aide des entreprises canadiennes pour remettre en état son réseau électrique. La société d’État québécoise, avec quelques autres membres de l’Association canadienne de l’électricité, fait partie des entreprises qui ont répondu à l’appel.

L’équipement que peut fournir Hydro-Québec vient de ses réserves et est prêt à partir, si les tests de validité sont concluants.

Même s’il s’agit de réseaux très différents, l’équipement en question peut être considéré comme une option acceptable dans la situation d’urgence dans laquelle se trouve l’Ukraine actuellement, explique-t-on.

C’est le gouvernement fédéral qui sera responsable de réunir les éléments qui feront partie de l’envoi et qui assurera la logistique de transport vers l’Ukraine. Ces questions font encore l’objet de discussions entre les parties.

Réseau endommagé

La Russie cible depuis plusieurs mois l’infrastructure énergétique ukrainienne avec ses missiles et ses drones et les dommages sont dévastateurs. Environ 40 % du réseau électrique est gravement endommagé, rapporte la presse internationale.

La population doit endurer des pannes prolongées et fréquentes d’électricité et manque souvent d’eau et de chauffage alors que l’hiver sévit.

Les efforts déployés pour restaurer le réseau se heurtent à la pénurie d’équipements de remplacement, dont les transformateurs, d’où la requête du gouvernement ukrainien adressée aux entreprises d’électricité du Canada.