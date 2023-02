Traumatisés par les épisodes rocambolesques dans les aéroports et dans certaines destinations touristiques populaires, les Canadiens achètent plus d’assurance voyage, révèle une étude de la Croix Bleue.

Lorsqu’il est question de partir en voyage, les Québécois sont les plus stressés au pays. Selon l’étude, 69 % des Québécois affirment qu’ils ne s’envoleraient pas dans une autre province ou à l’étranger sans assurance voyage, contre 58 % des Canadiens. Les Québécois ont le score le plus élevé de toutes les provinces.

Avant de réserver son voyage en Asie, Valérie Asselin a parcouru en détail toute la protection offerte par ses assurances collectives, sa carte de crédit voyage ainsi que les assurances supplémentaires proposées en achetant son billet d’avion, relate-t-elle au téléphone. « Je n’avais pas envie de vivre ce qu’on a vu partout aux nouvelles, explique cette lectrice. Je me suis assurée de ne réserver que des hébergements remboursables. »

« On constate que les gens s’assurent plus depuis la pandémie », observe Josiane Cousineau, vice-présidente, marketing et expérience clients, chez la Croix Bleue du Québec.

Les voyageurs ont été très ébranlés par toutes les annulations de mars 2020 et les problèmes de remboursement qui ont suivi. Il y a maintenant une conscientisation à l’importance de s’assurer. Josiane Cousineau, vice-présidente, marketing et expérience clients, chez la Croix Bleue du Québec

Plusieurs des répondants au sondage (58 %) confirment d’ailleurs avoir connu divers tracas de voyage.

Lorsqu’on leur a demandé quelles étaient les situations les plus stressantes liées au voyage, 32 % ont répondu la perte ou le vol de bagages, 33 %, les vols annulés ou modifiés, tandis que 33 % avaient encore des inquiétudes face à la COVID-19 ou à la maladie.

« Dans les garanties les plus populaires, ce sont les soins médicaux d’urgence, mais tout le volet annulation a augmenté énormément depuis les deux dernières années », constate Josiane Cousineau.

L’assurance annulation en hausse

En 2022, la Croix Bleue du Québec a connu une croissance de plus de 20 % des voyageurs achetant une protection annulation par rapport à 2019.

Ce qu’a fait une lectrice de La Presse, Julie Tremblay, avant de s’envoler dans le Sud vers un tout-inclus en décembre dernier. « D’habitude, je ne prends pas d’assurances. J’ai celles avec mon travail et ça me convient. Mais cette fois-ci, avant de partir en République dominicaine, j’ai acheté la protection supplémentaire qui était proposée avec mon forfait qui permet d’annuler le voyage sans raison. J’ai tout payé avec ma carte de crédit voyage et je me suis rendu compte après coup que j’avais plusieurs assurances en double », témoigne la consommatrice, un peu honteuse de ne pas avoir pris la peine de vérifier avant d’acheter la protection de trop.

L’étude démontre que la plupart des Canadiens (89 %) éprouvent une certaine forme de stress lorsqu’ils voyagent, et 40 % d’entre eux affirment même que des facteurs de stress liés aux voyages les empêchent de voyager.

C’est ce qui s’est produit dans la famille de Marie-Claude Carrier. « Pour réduire le stress, on a décidé de faire un voyage terrestre l’été dernier. Il était encore question de tests de COVID-19 et en étant quatre, ça fait quatre fois plus de risques d’être malades et de devoir annuler le voyage », raconte-t-elle. La famille part la semaine prochaine à Cuba, et Marie-Claude Carrier précise qu’elle a payé 80 $ de plus par billet afin d’être certaine de pouvoir annuler ou changer la date du voyage en cas de besoin.

Tous les cauchemars vécus par les voyageurs au cours des deux dernières années n’ont pas freiné leur envie de s’évader, car 91 % des Canadiens ont l’intention de partir en vacances dans les 12 prochains mois.