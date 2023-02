Les grands acteurs de l’industrie automobile estiment que la nécessité pour le Canada de s’attaquer à la transition aux véhicules électriques devient de plus en plus urgente.

PHOTO MANU FERNANDEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La transition de plus en plus urgente, selon l’industrie automobile

(Toronto) Les grands acteurs de l’industrie automobile estiment que la nécessité pour le Canada de s’attaquer à la transition aux véhicules électriques devient de plus en plus urgente, alors que l’argent commence à affluer aux États-Unis sous la forme d’importantes mesures incitatives gouvernementales.

La Presse Canadienne

S’exprimant mercredi lors d’une conférence sur les véhicules électriques à Toronto, la présidente de GM Canada, Marissa West, a souligné que le sentiment d’urgence ne pouvait être sous-estimé, alors que le constructeur cherche à sécuriser ses capacités minérales et de construction pour les années à venir.

Selon Mme West, le Canada a un avantage significatif grâce à l’approvisionnement en énergie renouvelable, mais la vitesse d’approbation des projets et les politiques incohérentes entre les gouvernements provinciaux et fédéral sont des obstacles.

Tant Mme West que la cheffe de la direction de Linamar, Linda Hasenfratz, a souligné la nécessité d’un soutien gouvernemental pour équilibrer le financement fourni aux États-Unis, avec la loi sur la réduction de l’inflation.

L’industrie canadienne devrait bénéficier de nombreux aspects de la loi américaine, mais Mme West a indiqué que certains aspects, comme la capacité de fabrication, auront particulièrement besoin que le gouvernement canadien intervienne.

La présidente du syndicat Unifor, Lana Payne, a noté que l’urgence survenait alors que les constructeurs cherchent à restructurer des chaînes d’approvisionnement entières pour se rapprocher des lieux de leurs activités, ce qui, avec le passage aux véhicules électriques, représente à la fois des risques et des occasions pour les travailleurs canadiens.