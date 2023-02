Agropur a obtenu environ 205 millions (152 millions US) pour son usine vendue en décembre dernier au Wisconsin, plus récente transaction du redressement en vigueur depuis 2020. Après quelques années plus tumultueuses, la coopérative laitière estime avoir retrouvé une « bonne santé financière ».

Le ton de la haute direction est plus positif dans son rapport annuel, dévoilé mercredi et qui fait le point sur son année financière terminée le 29 octobre dernier. Le groupe coopératif a réalisé des ventes record de 8,5 milliards et un bénéfice avant intérêt, impôt et amortissement (BAIIA) de 522 millions, en hausse de 13 %.

« La bonne santé financière d’Agropur nous permet maintenant de nous concentrer sur la stratégie à utiliser pour tirer notre épingle du jeu au cours des prochaines années », souligne le chef de la direction Émile Cordeau, dans le document remis aux membres dans le cadre de sa 84e assemblée générale annuelle.

De son côté, l’excédent net ajusté s’élève à 127 millions, en hausse de 31 %. En 2021, des ventes d’actifs avaient fait bondir l’excédent à 274 millions. Agropur a été en mesure d’améliorer sa rentabilité et ses revenus en dépit d’une diminution du volume de lait traité. La ristourne versée aux membres de 40 millions, dont 10 millions au comptant.

C’est dans le rapport que le transformateur laitier dévoile le montant de sa plus récente transaction, finalisée le 8 décembre dernier et rapportée par La Presse en début d’année. L’usine d’ingrédients laitiers et non laitiers de La Crosse, au Wisconsin, avait été acquise en décembre 2010 pour 73 millions. Agropur avait procédé à un agrandissement en 2014.

La vente s’inscrit dans la réorganisation déployée par M. Cordeau depuis son arrivée. Pour redresser une situation financière qui était devenue chancelante en 2019-2020, le gestionnaire avait vendu sa division des yogourts à Lactalis en plus de se départir de ses installations de Grand Rapids, au Michigan, ainsi que de ses activités de transport de lait en vrac au Québec.

Cela a permis à la coopérative d’améliorer son ratio dette totale/BAIIA, qui est passé de 3,3 à 3,1 fois en 2022. Dans un contexte de montée des taux d’intérêt, la dette à long terme a grimpé de 11 %, à 1,4 milliard.

« Les décisions prises depuis trois ans nous ont permis d’affronter de nombreux vents de face au cours des 12 derniers mois », souligne M. Cordeau.

Moins rose chez Sollio Pendant qu’Agropur poursuit son redressement, un autre groupe coopératif, Sollio, propriétaire d’Olymel, de la chaîne de quincailleries BMR en plus d’être active dans les produits agricoles, met en garde ses membres. Les nouvelles seront mauvaises lorsque viendra le temps de présenter les résultats de l’année financière 2021-2022, prévient le président Ghislain Gervais. « Nous aurons l’occasion d’en dire davantage lors de la présentation de nos résultats […], mais il ne faut pas jouer à l’autruche : ces derniers ne seront pas satisfaisants, loin de là », concède-t-il, dans un message aux membres diffusés mercredi. En novembre dernier, La Presse faisait état des nombreux enjeux de Sollio. La coopérative a pris une série de décisions stratégiques coûteuses et a multiplié les acquisitions. Elle doit renégocier une tranche de dette estimée à 800 millions qui arrive à échéance en juin.