(New York) La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, timorée avant une nouvelle prise de parole du président de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell, dont le marché attend un signal concernant un possible durcissement monétaire plus marqué que prévu.

Agence France-Presse

Vers 10 h (heure de l’Est), le Dow Jones cédait 0,28 %, l’indice NASDAQ reculait de 0,05 % et l’indice élargi S&P 500 perdait 0,17 %.

Après deux séances négatives d’affilée, Wall Street continue de digérer la surprise des chiffres mensuels de l’emploi, qui ont montré vendredi que l’économie américaine était encore très vigoureuse, loin de la décélération prononcée pronostiquée depuis des mois.

Les opérateurs « tentent de se faire une opinion sur ce rapport, pour savoir s’il s’agit d’une anomalie ou d’un révélateur d’une tendance de la trajectoire de l’économie », a commenté Quincy Krosby, de LPL Financial.

Malgré deux séances négatives vendredi et lundi, « la consolidation a été modérée, pas agressive », a relevé l’analyste, ce qui témoigne d’une certaine solidité des marchés actions.

« Le marché s’est montré un peu soucieux ces dernières séances au sujet de l’éventualité que la Fed remonte ses taux plus que prévu et les maintienne à un niveau élevé durant plus longtemps » qu’anticipé, a expliqué dans une note Patrick O’Hare, de Briefing.com.

Alors qu’elle favorisait depuis plusieurs semaines, le scénario d’une seule hausse de taux supplémentaire d’un quart de point d’ici l’été, la place new-yorkaise parie désormais sur deux relèvements successifs et n’exclut pas la possibilité d’un troisième.

Les investisseurs ont le regard braqué vers Washington, où le président de la Fed Jerome Powell doit donner à 12 h (heure de l’Est) un entretien public à David Rubenstein, président de l’Economic Club et de la société d’investissement Carlyle.

« Le marché va y répondre comme s’il s’agissait d’une conférence de presse après une réunion de la Fed », annonce Quincy Krosby.

Son dernier point de presse remonte à une semaine à peine, mais le banquier central ne s’est en effet pas exprimé depuis la publication du rapport sur l’emploi.

Brutalement remontés depuis vendredi, les taux obligataires se stabilisaient mardi avant son intervention. Le rendement des emprunts d’État américains à 10 ans ressortait à 3,65 %, contre 3,63 % la veille en clôture.

Le réseau de santé Oak Street Health bondissait (+31,39 % à 34,11 dollars) grâce à une information du Wall Street Journal, selon lequel des discussions sont en cours avec la chaîne de pharmacies CVS (+0,28 %) qui pourrait prochainement faire une offre valorisant le groupe 10,5 milliards de dollars environ.

L’éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard avançait (+4,78 % à 75,00 dollars), fort de résultats supérieurs aux prévisions, marqués par les bonnes performances de ses titres phares comme « Call of Duty », « Overwatch » ou « Diablo ».

Le loueur de véhicules Hertz était recherché (+7,30 % à 18,97 dollars) après avoir publié un bénéfice net supérieur aux attentes et avoir fait état d’une demande toujours soutenue en début d’année, portée par le renouveau du tourisme.

Le réseau social Pinterest (-6,51 % à 26,08 dollars) était pénalisé par un chiffre d’affaires trimestriel inférieur aux projections des analystes et par des prévisions jugées prudentes.

La chaîne de magasins d’articles de maison Bed Bath & Beyond dévissait (-41,80 % à 3,41 dollars) après avoir dévoilé une augmentation de capital d’un milliard de dollars, destinée à éviter sa faillite.

L’exploitant de salles de cinémas AMC (-5,73 % à 6,41 dollars) ne profitait pas de l’annonce d’une nouvelle politique tarifaire, qui fera varier le prix du billet en fonction du placement dans la salle.