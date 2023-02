Le gel des prix sur les 1500 produits de marque Sans nom chez Maxi a pris fin cette semaine. La période pendant laquelle les détaillants n’acceptent aucune hausse de la part des fournisseurs est également terminée. Bien que les prix en épicerie semblent pour le moment demeurer stables, cette période d’accalmie sera de courte durée, préviennent les chaînes.

Ainsi, l’aiguille des prix a peu bougé au lendemain des périodes « de sursis » accordées aux consommateurs, a constaté La Presse à la suite d’un exercice de comparaison de prix de différents articles – chez Maxi, Metro et IGA – allant du riz au beurre en passant par les croquettes de poulet et le yogourt.

Pendant le gel, le fromage cheddar blanc de marque Sans nom (format de 400 g) coûtait 5,99 $. Après vérification, Maxi l’affiche toujours au même prix. Même scénario au rayon des surgelés où les pépites de poulet emballées dans la boîte jaune sont toujours à 6,00 $. Sur la dizaine de produits Sans nom sélectionnés, seuls les biscuits soda saupoudrés de sel ont connu une hausse, passant de 2,79 $ pour 454 g à 3,29 $. Ils sont toutefois offerts à 2,25 $ à l’achat de deux boîtes ou plus.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le gel de prix annoncé pour pallier l’inflation s’est terminé cette semaine chez Maxi.

Les prix accolés à ces articles ainsi que ceux d’une majorité de produits seront tôt ou tard revus à la hausse. « Bien que le gel des prix des produits Sans nom soit terminé, notre objectif est de maintenir les prix stables autant que possible, mais cela risque de s’avérer difficile dans certains cas, les coûts pour mettre nos produits en tablette ne cessant d’augmenter », explique Johanne Héroux, directrice principale, affaires corporatives et communication, de Loblaw.

Il est difficile de prévoir à ce stade-ci quelles seront les répercussions de ces hausses sur nos prix. Johanne Héroux, directrice principale, affaires corporatives et communication, de Loblaw

Chez Metro aussi

Les clients qui font leur épicerie chez Metro ne noteront peut-être pas de grosse différence sur leur facture, du moins cette semaine. Le pot de confiture de framboises de marque Dora, la farine Five Roses, la boîte de tomates en dés de marque Aurora et le fromage en grains Boivin, par exemple, affichent toujours le même prix.

Malgré tout, des hausses sont également à prévoir pour les produits offerts par l’enseigne québécoise. À l’occasion d’un point de presse tenu en marge de l’assemblée annuelle de Metro, la semaine dernière, le grand patron de la chaîne, Eric La Flèche, n’a pas caché le fait que la facture d’épicerie allait augmenter au cours du mois de février.

« À partir du 1er février, il va y avoir certaines augmentations de prix en fonction des augmentations de [coûts] qu’on va accepter, a-t-il déclaré. Les discussions se poursuivent. On négocie ferme. »

Mais [il y a] des fournisseurs qui insistent et qui vont obtenir des augmentations de prix si on veut continuer d’avoir accès à la marchandise. Eric La Flèche, président de Metro

Une fois par année, les grandes enseignes envoient une lettre à leurs fournisseurs les informant de la période pendant laquelle aucun changement du prix de gros ne sera accepté. Généralement, cette période de gel (blackout) commence au début de novembre et se termine à la fin de janvier.

Selon les fournisseurs consultés, cette façon de faire est imposée par les enseignes. Ils sont obligés de s’y plier. Le prix affiché sur le produit une fois placé sur les rayons peut varier tout au long de l’année, même pendant la période où le prix de gros demeure fixe.

« Il y aura des augmentations de prix au cours de février, a renchéri jeudi Marie-Claude Bacon, vice-présidente aux affaires publiques et aux communications de Metro. On a toujours des discussions et des négociations avec nos fournisseurs, et les augmentations raisonnables seront acceptées et intégrées au prix de vente. Sinon, nous risquerions de ne pas être approvisionnés, ce qui se traduirait par des espaces vides sur les étagères des magasins pour nos clients. »

Du côté d’IGA, les clients verront également peu de changements cette semaine. Aucun représentant de la chaîne n’a rappelé La Presse, jeudi.