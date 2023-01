Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires

L’astuce

Faire l’inventaire des sources d’irritation

Comment devenir un employeur remarquable ? Quelles sont ces pratiques qui vous démarquent et font dire à vos employés que c’est chez vous qu’il faut postuler ? Depuis 30 ans, Pierre Bernier, président du Groupe Ambition, sonde et analyse les entreprises, les organisations et leurs employés. Il a répertorié 69 pratiques et 22 idées concrètes à mettre en application dans son guide Devenez un employeur remarquable. Outre les enjeux classiques comme offrir un horaire variable, permettre le télétravail et donner l’autonomie nécessaire aux gens pour qu’ils accomplissent leur travail, ils suggèrent d’autres idées que vous pourriez mettre en application. Par exemple, demandez aux employés de faire l’inventaire des sources d’irritation qui les empêchent d’être totalement performants et ensuite mettez en place un comité pour les éliminer. Vous pouvez sonder vos employés au sujet des formations dont ils auraient besoin pour parfaire leurs connaissances. Reconnaître la contribution des employés permet de gagner des points, tout comme fournir au personnel des outils de qualité pour travailler.

PHOTO RON ANTONELLI, ARCHIVES BLOOMBERG Quand on réussit à recruter un bon candidat, on veut le garder.

L’outil

Le plan d’intégration

Quand on réussit à recruter un bon candidat, on veut le garder. Les entreprises ont la volonté de bien intégrer leurs nouveaux employés, mais bon nombre d’entre elles oublient leur plan après une semaine, observe Linda Arsenault, fondatrice de plan90jours.com et de coachingdegestion.com. Employeurs et employés veulent aller trop vite, affirme en entrevue la coach d’intégration et de gestion. « C’est émotif, l’employé veut montrer à l’équipe que l’employeur a fait le bon choix. Durant le premier mois, il doit plutôt observer et analyser son nouveau milieu de travail », explique celle qui a créé un plan de 90 jours, offert en français et en anglais, pour assurer le succès de l’intégration et, par conséquent, de la rétention. Des pièges surviennent dans les premières semaines. Linda Arsenault suggère donc des questions précises à poser qui permettent de les éviter et de comprendre la culture de l’entreprise. Par exemple, « Où veux-tu que je sois rendue au bout du premier mois ? », « Comment communique-t-on ensemble ? » et « Puis-je prendre mes décisions seul ou dois-je consulter un comité ? » « Le plan donne la permission et le courage de faire des gestes qui auront un impact positif sur l’intégration et qui l’accélérera », soutient-elle.

Le chiffre

20 %

Il s’agit de l’augmentation des offres d’emploi à distance en 2022, selon FlexJobs publié dans Forbes. En 2021, FlexJobs notait déjà une augmentation de 12 %. On ne parle pas ici de télétravail classique avec des contraintes géographiques, mais bien d’une possibilité de travailler à partir de n’importe quelle ville dans le monde. Les offres d’emploi en comptabilité et en finance ont augmenté de 55 %, observe FlexJobs, en marketing aussi de 32 %, tandis qu’en ressources humaines et recrutement, l’augmentation n’a atteint que 9 %. Fondé en 2007, FlexJobs est le site de référence pour les meilleurs emplois à distance, des postes encore rares et difficiles à trouver.

Source : Forbes

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Le magazine britannique de santé et sécurité au travail SHP indique les symptômes d’une surexposition aux écrans à ne pas ignorer : épuisement, anxiété, perte d’intérêt pour le travail, perte de sommeil, colère envers ses collègues et manque de concentration.

Le conseil

Combattez l’épuisement numérique

Toujours connectés, au travail comme dans les loisirs, les gestionnaires autant que les employés sont égaux devant l’épuisement numérique. Le magazine britannique de santé et sécurité au travail SHP indique les symptômes d’une surexposition aux écrans à ne pas ignorer : épuisement, anxiété, perte d’intérêt pour le travail, perte de sommeil, colère envers ses collègues et manque de concentration. SHP rappelle qu’en tant que gestionnaire, vous pouvez encourager le personnel à faire des pauses écrans toutes les 20 minutes en regardant quelque chose à 20 pieds pendant 20 secondes. Un geste simple qui réduit la fatigue oculaire. Vous pouvez aussi normaliser la prise de pauses une fois par heure. N’oubliez pas d’organiser vos réunions en face à face plutôt qu’en vidéo.

Source : SHP Safety & Health Practitioner

Le mot

« Rage applying », les demandes d’emploi rageuses

Après la grande démission, puis la démission silencieuse, le monde du travail assiste maintenant au « rage applying » qui se traduit par l’envoi de candidatures multiples par vengeance. Popularisés sur TikTok, des employés mécontents de leur patron, de leurs collègues ou de leur salaire décident d’envoyer des tonnes de CV à plusieurs employeurs sans vraiment analyser la nature des postes. Outre la vengeance, le but est de trouver un endroit où l’employé se sentira apprécié, bien traité, avec en prime un meilleur salaire. Bien que ce type de comportement ne soit pas nouveau, selon les experts interviewés par CNBC, il témoigne encore une fois de la recherche du bonheur au travail des jeunes travailleurs de la génération Z. Comment savoir si vous avez reçu la candidature d’un employé qui s’adonne à ces « demandes d’emploi rageuses » ? Selon CNBC, il y a trois signaux : le candidat postule à plusieurs postes requérant des compétences complètement différentes, les lieux de travail souhaités sont dispersés géographiquement et le CV est générique.

Source : CNBC