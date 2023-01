(Ottawa) Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a dénoncé mercredi les « tactiques toxiques et machiavéliques » employées par Telus pour tenter de saper l’achat par Vidéotron de l’opérateur de téléphonie sans fil Freedom Mobile appartenant à Shaw Communications. Il s’est engagé à réduire les tarifs dans l’Ouest canadien si la transaction est approuvée.

Il s’en est pris au projet Fox, une offensive de lobbyisme mise de l’avant par Telus pour influencer notamment les fonctionnaires du ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique. Le haut dirigeant de Québecor était de passage dans la capitale fédérale en après-midi pour défendre cette transaction en comité permanent de l’industrie et de la technologie de la Chambre des communes.

Pierre Karl Péladeau a également dénoncé la multiplication par Telus « des recours aux tribunaux, des campagnes sournoises de désinformation et des démarches intensives de lobbyisme » pour alimenter les partis d’opposition et a accusé l’entreprise de télécommunications d’« aliéner l’Ouest canadien contre l’Est. »

« Oui, on va réduire les tarifs », a-t-il répondu à une question du député bloquiste Sébastien Lemire. M. Péladeau, qui a déjà dirigé le Parti québécois, a donné en exemple sa division Fizz au Québec qui offre des prix plus bas pour les forfaits cellulaires et internet. Il a promis de baisser les prix en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba et en Ontario.

Québecor a conclu une entente avec Rogers et Shaw en août pour l’achat de Freedom Mobile. Cette acquisition est liée à la fusion de ces derniers. Rogers veut se porter acquéreur de Shaw pour 26 milliards, en incluant une dette de 6 milliards. Le géant des télécommunications s’est engagé à vendre la filiale Freedom Mobile de Shaw à Québecor par la suite pour 2,85 milliards de dollars. L’accord verrait Québecor acheter tous les clients sans fil et internet de Freedom Mobile, ainsi que son infrastructure, son spectre et ses points de vente.

Ses concurrents Telus et Bell craignent que cette transaction nuise à la concurrence dans le marché des télécommunications. Or, la Cour d’appel fédérale a rejeté mardi la contestation du Bureau de la concurrence qui s’oppose à la fusion entre Rogers et Shaw.

Leurs hauts dirigeants ont également défendu cette transaction en comité parlementaire mercredi. Le dernier mot reviendra au ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, François-Philippe Champagne.

Avec La Presse Canadienne