La société de transport et de livraison de nourriture a précisé qu’environ 794 travailleurs avaient reçu des services de représentation du syndicat depuis la signature d’un accord en janvier 2022.

(Toronto) Le syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce Canada (TUAC Canada) a fourni des services à près de 800 chauffeurs et coursiers d’Uber aux prises avec des différends avec l’entreprise l’année dernière, a indiqué lundi Uber Canada.

La Presse Canadienne

Parmi ces cas, 201 ont bénéficié d’une résolution positive. Pas moins de 72 de ces cas impliquaient des travailleurs dont l’accès à l’application Uber avait été révoqué, mais qui ont retrouvé l’accès à la plateforme, tandis que 129 autres ont vu des problèmes liés à leur compte résolus.

L’entente entre Uber Canada et les TUAC Canada permet au syndicat du secteur privé de représenter les chauffeurs et les coursiers canadiens, sans toutefois syndiquer les travailleurs.

Cet accord a suscité des critiques de la part du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), qui a déposé l’an dernier une plainte auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario.

Le STTP affirme que l’accord viole la Loi sur les relations de travail parce qu’il a été conclu à l’insu des travailleurs et prétend qu’Uber a utilisé son application et ses listes d’envoi par courriel pour en faire la promotion auprès de ses conducteurs et messagers. Uber a rejeté ces accusations.