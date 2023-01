Canada

Les personnes racisées souvent plus éduquées, mais moins bien payées

(Ottawa) Même si les personnes racisées sont en général plus susceptibles que leurs homologues non racisées et non autochtones d’obtenir un baccalauréat ou un grade supérieur, elles n’en profitent pas autant après l’obtention de leur diplôme, selon ce qu’a constaté Statistique Canada.