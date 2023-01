Pour les gens qui entrent à Montréal par le pont Samuel-De Champlain ou le pont Victoria, l’image qu’ils ont du centre-ville de Montréal n’est plus la même depuis l’érection des deux nouvelles tours de 200 mètres de hauteur que le promoteur immobilier Broccolini est en train de terminer tout juste à l’ouest du square Victoria. « On a créé la nouvelle image de carte postale de Montréal », dit avec fierté Roger Plamondon, président de Groupe immobilier Broccolini.

Difficile en effet de manquer dans le centre-ville de Montréal la nouvelle tour de la Banque Nationale et le 700 Saint-Jacques – ou Victoria sur le Parc –, une tour de 500 condos assortie de 300 000 pieds carrés d’espace de bureaux et de 30 000 pieds carrés d’espace commercial.

Ces deux nouvelles tours jouxtent un troisième édifice de 34 étages, le 628 Saint-Jacques, qu’a aussi érigé le Groupe immobilier Broccolini dans le quadrilatère formé de la rue Saint-Jacques, du boulevard Robert-Bourassa et des rues Notre-Dame et Gauvin.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Le siège social de la Banque Nationale, au mois de septembre dernier

Broccolini, qui était au départ une entreprise de construction, s’est lancée dans le développement industriel et commercial dans les années 1980 avant d’élargir ses activités dans l’immobilier en réalisant l’acquisition de terrains qu’elle met elle-même en valeur pour les vendre à ses clients ou à des groupes d’investisseurs.

Roger Plamondon s’est joint en 2007 à l’entreprise de construction à titre de consultant pour participer à la mise en forme du Groupe immobilier Broccolini tel qu’on le connaît maintenant.

« On trouve des sites, on les développe, on construit et on vend nos projets une fois qu’ils ont été complétés. Depuis quelques années, Broccolini cherche toutefois à conserver une participation dans les projets qu’on développe », précise Roger Plamondon.

Depuis le début des années 2000, Broccolini crée des fonds spécifiques pour assurer le financement de ses projets, des sociétés en commandite qui ont levé jusqu’à maintenant pour 2 milliards de capitaux.

« Quand je me suis joint à Broccolini, on commençait le fonds numéro 2, là on est rendus au fonds numéro 8. On a un noyau de 50 à 80 gros investisseurs qui nous suivent pas mal dans chacun des nouveaux fonds qui ont une durée de vie de 10 ans », explique le président du Groupe immobilier.

Jouer d’audace

Broccolini Construction se classe au troisième rang au Québec, derrière Pomerleau et EDC, dans le secteur, mais le Groupe immobilier Broccolini génère aujourd’hui près de 50 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« Le secteur industriel est encore très important pour nous. On a construit une douzaine de centres de distribution pour Amazon au Québec et en Ontario que l’on a facilement revendus à des fonds de pension. On a construit pour IKEA son nouveau centre de distribution à Beauharnois », souligne Roger Plamondon.

Broccolini s’est aussi illustrée en réalisant la construction du nouvel édifice de Radio-Canada, qui a été inauguré en septembre dernier. Mais Roger Plamondon est particulièrement fier des avancées du Groupe immobilier dans le secteur mixte du bureau et du résidentiel.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Le nouvel édifice de Radio-Canada

« On a d’abord construit L’Avenue en face du Centre Bell en 2017, une tour de condos de 50 étages, puis on a fait l’assemblage et l’acquisition des terrains où on a débuté la construction du 700 Saint-Jacques et du siège social de la Banque Nationale, en 2018.

« On a payé 100 millions le terrain, ce qui était la plus grosse transaction de l’époque, une transaction que certains ont jugée extravagante », rappelle le président.

Mais le contexte actuel du prix des terrains au centre-ville de Montréal démontre que ce n’était finalement pas si cher payé, puisque Broccolini a payé 66 $ le pied carré en 2018, contre 285 $ le pied carré pour un terrain que le groupe a acquis récemment rue Sherbrooke.

L’édifice Le Sherbrooke va compter plus de 500 condos dans ce qu’on appelle le quartier Mille carré doré. C’est vraiment un beau projet. Roger Plamondon

Roger Plamondon a passé pratiquement toute sa vie professionnelle à faire du développement immobilier dans les différents postes de direction qu’il a occupés.

Diplômé en science de l’immobilier de l’Université du Québec à Montréal et titulaire d’un MBA en finances de HEC Montréal, le spécialiste a entrepris sa carrière en 1973 au CN avant de s’occuper du parc immobilier des supermarchés Steinberg. Il a par la suite été responsable de l’ouverture des six premiers Réno-Dépôt au Québec et de l’après-fusion entre Costco et Club Price.

« Je me suis joint à Home Depot par la suite à titre de responsable de l’exploitation pour le Québec et l’Ontario. On a fait passer de 4 à 20 le nombre de Home Depot au Québec pendant que j’étais là », explique Roger Plamondon.

Après 15 années passées chez Broccolini, Roger Plamondon quittera ses fonctions de président du Groupe immobilier en juin prochain tout en restant très attentif aux prochaines étapes du développement immobilier à Montréal.

« Il faut augmenter la densification du parc immobilier. C’est mieux de développer en hauteur avec des parcs et des espaces verts que de tout occuper le territoire au sol. Les promoteurs doivent incorporer dans leurs projets une partie de logements abordables, mais il faudra bien définir ce qui est abordable.

« Parce que ce que l’on voit aujourd’hui, c’est qu’il n’y a pas assez d’offres et que la demande augmente sans cesse. Il faut trouver une façon de travailler avec la Ville, on n’a pas le choix », convient le promoteur.