Avec la nouvelle année vient sa nouvelle cotisation au compte d’épargne libre d’impôt (CELI), le meilleur outil de l’épargnant. Douze choses à savoir pour commencer du bon pied.

1. La cotisation maximale passe de 6000 $ à 6500 $ en 2023.

2. Pour l’investisseur qui avait 18 ans en 2009, le montant des cotisations cumulatives atteint maintenant 88 000 $.

3. Comme son nom l’indique, les sommes accumulées dans un CELI sont non imposables au retrait. Logiquement, les cotisations au CELI sont non déductibles du revenu imposable. « Ni les revenus de placement gagnés dans un CELI ni les retraits d’un tel compte ne modifient les droits aux prestations sociofiscales fédérales ou québécoises et aux crédits d’impôt fédéraux et québécois fondés sur le revenu », souligne le Centre québécois de formation en fiscalité dans son aide-mémoire de fin d’année.

4. Le caractère non imposable de l’argent placé dans un CELI souffre d’une exception, cependant : l’impôt à la source prélevé sur dividendes étrangers.

5. L’entièreté des sommes retirées peut être redéposée à partir du 1er janvier l’année suivante. Le conseiller financier André Lacasse donne l’exemple suivant dans son blogue. « Si vous aviez cotisé en 2022 un montant de 81 500 $ en janvier pour le retirer en décembre de la même année avec une valeur de 82 500 $, écrit-il, vos nouveaux droits, à partir du 1er janvier 2023, seront de 82 500 $ + 6 500 $ additionnels pour un total de 89 000 $. »

6. Attention aux cotisations excédentaires, le fisc veille au grain. De lourdes pénalités représentant 1 % par mois s’appliqueront sur les dépassements. « Tenez vos registres à jour, suggère André Lacasse, car il est facile de perdre le fil des contributions effectuées si vous en détenez auprès de plusieurs institutions financières. »

7. À votre décès, les sommes de votre CELI peuvent être transférées au CELI du conjoint sans que ça touche les droits de cotisation de ce dernier.

8. Selon un sondage de la BMO de janvier 2022, 63 % des Canadiens détiennent un CELI. Une personne sur deux seulement sait que des placements autres que des liquidités peuvent y être investis.

9. En 2019, un Québécois ayant ouvert au moins un CELI y détenait en moyenne 24 500 $, selon l’Agence du revenu du Canada.

10. Pour connaître le niveau de vos droits de cotisation, vous pouvez joindre la ligne 1 800 267-6999. Vous devez avoir en main votre dernière déclaration de revenus fédérale.

11. Les produits admissibles au CELI sont généralement les mêmes que pour le REER : placements à taux d’intérêt quotidien, fonds communs de placement, fonds négociés en Bourse, actions cotées en Bourse, obligations, certificats de placement garanti (CPG), obligations d’épargne, contrats de rente ou d’assurances, métaux précieux, entre autres.

12. Le CELI est polyvalent. Il peut servir à constituer un coussin financier pour les urgences, à financer un projet spécial comme un voyage outre-mer, mais également à l’épargne-retraite, en complément au REER. M. Lacasse suggère, par exemple, de vivre de son CELI tout en reportant d’une année la rente du Régime des rentes du Québec (RRQ) et la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) en vue de les bonifier, ce qui est non négligeable, puisque ces rentes sont indexées.