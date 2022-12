Grande entrevue avec Rima Qureshi

Parcours d’une gestionnaire internationale ancrée à Montréal

Informaticienne de formation, devenue gestionnaire et stratège aguerrie, Rima Qureshi a participé activement à faire d’Ericsson Canada un acteur important des télécommunications à Montréal. L’entreprise comptait 300 employés en 1993 quand elle y a commencé et plus de 2500 lorsqu’elle l’a quittée en 2017 pour devenir vice-présidente exécutive et cheffe de la stratégie, responsable des fusions et acquisitions, chez le géant américain Verizon.