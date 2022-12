Production d’énergie éolienne

Québec veut donner plus de temps à Hydro-Québec pour son appel d’offres

(Montréal) Québec va donner plus de temps à Hydro-Québec pour publier un appel d’offres de production d’énergie éolienne. La réalisation des projets ne se serait pas déroulée dans des conditions optimales si la société d’État n’avait pas disposé de plus de temps, selon le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon.