Washington sanctionne l’un des hommes les plus riches de Russie

(Washington) Les États-Unis ont annoncé jeudi imposer des sanctions financières à Vladimir Potanine, ancien vice-premier ministre de Vladimir Poutine, et l’un des hommes les plus riches de Russie, ainsi qu’à l’encontre de dizaines de responsables russes du gouvernement et d’entreprises du secteur financier.

Agence France-Presse

La banque Rosbank, achetée par Vladimir Potanine cette année, est ainsi ciblée en premier lieu par ces sanctions, ainsi que d’autres établissements. Elle est « un établissement de crédit d’importance systémique » pour le gouvernement russe, a souligné le département américain au Trésor dans un communiqué de presse.

Vladimir Potanine, 61 ans, est l’un des oligarques les plus puissants et connus de Russie. Proche de Vladimir Poutine, il était en 2021 la deuxième personnalité la plus riche de Russie avec une fortune estimée à 27 milliards de dollars, selon le magazine Forbes.

Il avait, via son fonds d’investissement Interros Capital, racheté en avril la totalité de la participation de la Société Générale dans Rosbank, dont elle était actionnaire majoritaire. Six semaines après le début de l’invasion de l’Ukraine, la banque française avait ainsi cessé ses activités en Russie.

L’épouse de cet oligarque et ses enfants sont également ciblés, a précisé le département d’État dans un communiqué distinct, ajoutant que des « sanctions similaires » le ciblant, « ainsi que son réseau ont été prises par le Royaume-Uni et le Canada ».

Au total, « 18 entités liées au secteur des services financiers de la Fédération de Russie » ont été ajoutées à la liste noire du département américain au Trésor, qui prend les sanctions financières.

« Nous continuons à renforcer l’isolement de la Russie par rapport aux marchés mondiaux », a déclaré le sous-secrétaire américain au terrorisme et au renseignement financier, Brian Nelson, cité dans le communiqué du département américain au Trésor.

Le Département d’État, lui, a ciblé en plus de Vladimir Potanine, « son réseau et plus de 40 personnes supplémentaires liées au gouvernement fédéral russe », est-il précisé.