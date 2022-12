Avant de me joindre au Cirque du Soleil, j’étais un gestionnaire traditionnel et tout ce qu’il y avait de plus conventionnel. Je me conformais aux règles, sans sortir des sentiers battus ni faire tomber de barrières.

Daniel Lamarre Vice-président exécutif du conseil, Groupe Cirque du Soleil, et enseignant à la FACTRY

Au cours des 20 dernières années, j’ai eu le privilège de collaborer avec de grands créateurs comme Guy Laliberté, Robert Lepage, Dominic Champagne, Michel Laprise, et sur la scène internationale, James Cameron et les Beatles.

Récemment, j’ai pris un moment de recul pour réfléchir à ce que j’ai appris de chacun de ces remarquables talents. J’en suis venu à la conclusion que toute organisation peut recevoir un formidable coup de pouce en collaborant avec des leaders de tous les secteurs qui peuvent inspirer leur équipe et faire émerger leur force créative.

La créativité est une ressource naturelle qui contribue sans contredit au développement économique de notre société. Dans le milieu artistique, les exemples sont nombreux et évidents. La télévision, le cinéma, le théâtre et la musique sont le reflet du talent des créateurs d’ici et témoignent directement de la créativité des Québécoises et Québécois. Mais notre créativité s’exprime dans tous les domaines. Qu’on pense à l’aérospatiale, l’ingénierie, la recherche médicale, les jeux vidéo, pour n’en nommer que quelques-uns. Pensons aussi aux secteurs communautaires et aux PME qui regorgent de créativité.

Pour continuer d’innover et d’assurer le développement de nos industries et de la relève, et ultimement de notre société, il est urgent pour nos entreprises de ne plus rien tenir pour acquis et d’investir dans la formation en créativité.

Comme la créativité est la base fondamentale de l’innovation, elle mérite qu’on lui accorde plus d’importance. Pour moi, il est clair que sans créativité, il n’y a pas de succès d’entreprise.

Je l’ai dit et le redis : je veux être un défenseur de la créativité dans le monde des affaires, en encourageant les entreprises à se débarrasser des vieilles règles et des restrictions de la pensée conventionnelle et à libérer l’esprit créatif de leurs employés. Mais ce n’est pas un mandat qui se fait par quelques individus, seuls.

Pour y arriver, il faut collectivement se doter de conditions gagnantes. Et les conditions gagnantes impliquent nécessairement de former nos équipes et les jeunes de la relève sur les compétences clés d’un monde du travail qui se transforme.

Nous devons nous mobiliser. Nous devons créer dans nos organisations des environnements de travail propices au succès. Nous devons augmenter les investissements en recherche et développement, mais aussi en formation.

Et nous devons sensibiliser nos employés à l’importance du dépassement et du fait d’être constamment à la recherche de nouvelles idées.

Les compétences liées à la créativité et à l’innovation deviennent essentielles dans un monde du travail en transformation. Ensemble, investissons dans notre avenir et léguons collectivement la créativité à celles et ceux qui reprendront le flambeau.

Remettons la créativité au centre de nos priorités.