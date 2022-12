Pétrole

Le WTI clôture en baisse de 3,01 %, après avoir atteint son nouveau plus bas niveau de l’année

(New York) Le prix du baril de West Texas Intermediate (WTI), principale variété de référence américaine, a clôturé mercredi en baisse de 3,01 %, après être descendu, quelques minutes plus tôt, à son plus bas niveau de l’année.