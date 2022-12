The Unexpected Leader : Discovering The Leader Within You

Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires

LE CONSEIL

Exercices de musculation spontanés

Profiter de vos interactions quotidiennes et de situations inattendues pour renforcer vos muscles de leadership, propose la consultante en leadership Jacqueline M. Baker, femme d’affaires américaine issue de la diversité. Premier exercice : si on vous invite à un mariage, êtes-vous du genre à faire des allers-retours sur votre participation potentielle ? Si c’est le cas, entraînez-vous à répondre rapidement, dit-elle. Votre capacité à être décisif est la clé du leadership et simplifiera la vie des organisateurs.

À l’épicerie, avez-vous rapporté le chariot à l’endroit désigné ? Ou bien sous prétexte que vous aviez votre journée dans le corps, vous l’avez abandonné sur place après avoir pris vos achats ? Jacqueline M. Baker rappelle que les mots « éthique » et « intégrité » ne comptent pas seulement lors d’un audit financier. Votre capacité à fonctionner de manière éthique se manifeste dans votre vie quotidienne, même quand personne ne vous regarde, insiste-t-elle. La prochaine fois, prenez une minute supplémentaire pour rapporter le chariot là où il va et muscler votre leadership, suggère-t-elle dans un article du magazine d’affaires Fast Company au sujet de son nouveau livre The Unexpected Leader : Discovering The Leader Within You (2022).

Source : Fast Company

LE MOT

Génératif

Le secteur public doit adopter un « leadership génératif » pour faire face aux enjeux actuels, révèle une vaste étude internationale du cabinet de stratégie de gestion BCG, qui a un bureau à Montréal. « Au lieu d’être axé sur le charisme du leader, le leadership génératif est axé sur l’équipe. Le leader n’est qu’un membre de cette équipe », explique en entrevue Youssef Aroub, un des auteurs du rapport. Le leader doit avoir une vision claire, inspirer l’optimisme et veiller à l’épanouissement des employés, dit-il. Ce concept de leadership centré sur l’humain propose une gestion tripartite avec la tête, le cœur et les mains : réinventer un milieu de travail au service de tous, enrichir l’expérience humaine et mettre la main à la pâte avec ses équipes. Le rapport indique une corrélation directe entre la motivation des employés et la pratique du leadership génératif : 61 % des employés dont les dirigeants reconnaissent régulièrement les réussites sont très motivés par leur travail.

L’ÉTUDE

Pourquoi on vous choisit

Lors du choix d’un employeur, 34 % des travailleurs canadiens tiennent compte en premier des avantages sociaux et des services en santé et mieux-être tandis que 28 % privilégient la flexibilité, 18 %, le type de travail et 14 %, la réputation de culture positive au travail de l’employeur. Même si beaucoup d’organisations investissent pour améliorer la diversité et l’inclusion au sein de leurs équipes, seulement 2 % les considèrent comme étant le facteur le plus important et seulement 2 % choisissent un employeur pour ses pratiques en matière de conscience sociale. Ces résultats font partie de l’enquête mensuelle de LifeWorks, qui publie une fois par mois depuis le mois d’avril 2020 le rapport de l’Indice de santé mentaleMC. À ce sujet, le score de santé mentale du Québec est passé de 66 sur 100 en septembre à 66,7 en octobre. En juillet, il avait grimpé à 68,4 sur 100.

LA TENDANCE

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE En 2023, le travail à distance et hybride deviendra la norme pour les travailleurs du savoir.

Le milieu de travail de 2023

Selon le magazine Forbes, quatre tendances s’implanteront au cours de l’année. Premièrement, le travail à distance et hybride deviendra la norme pour les travailleurs du savoir. Deuxièmement, les entreprises continueront d’investir dans la technologie conçue pour suivre les activités des employés, mais devront se concentrer sur l’évaluation de la qualité de la production plutôt que sur la quantité sans porter atteinte à la vie privée ou aux libertés individuelles. Troisièmement, la semaine de quatre jours revient en force avec des essais qui ont eu lieu en Grande-Bretagne, en Belgique, en Suède, en Islande et cette année aux États-Unis, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Finalement, le métavers sera utilisé pour rendre immersifs les environnements de travail collaboratifs, que ce soit avec Horizon Workrooms, Omniverse ou les nouvelles fonctionnalités de Microsoft Teams.

Source : Forbes

L’ERREUR

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Après les faux diplômes d’Harvard, voici que certains prétendent être autochtone ou noir afin de profiter des avantages reliés à la diversité dans les organisations, relate la plateforme d’informations juridiques Lexologie.

Le faux CV

Trafiquer son CV pour obtenir un poste ne date pas d’hier. Après les faux diplômes d’Harvard, voici que certains prétendent être autochtone ou noir afin de profiter des avantages reliés à la diversité dans les organisations, relate la plateforme d’informations juridiques Lexologie. Il y a des cas célèbres comme celui de Rachel Dolezal, une Américaine blanche qui s’est fait passer pour une femme noire. Ici au Canada, ce sont les origines autochtones de l’ancienne juge Mary Ellen Turpel-Lafond, éminente professeure, qui sont actuellement contestées. « Si les employés mentent sur leurs antécédents et leurs compétences et que ces mensonges les aident à obtenir un emploi, c’est un motif de congédiement chaque fois que ce mensonge est découvert, même si un temps considérable s’est écoulé et qu’ils ont fait un excellent travail », rappelle le cabinet d’avocats en droit du travail de Toronto Levitt Sheikh dans Lexologie. « Dans les postes d’autorité, toute malhonnêteté peut être un motif de congédiement, car l’intégrité est fondamentale pour le poste lui-même et la réputation de l’employeur. »

Source : Lexologie