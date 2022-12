L’industrie de la bière a délaissé la bouteille en verre réutilisable pour adopter massivement la canette d’aluminium. Il y a cinq ans, les canettes et les bouteilles étaient à égalité sur le marché du Québec. Aujourd’hui, la bière se boit en canettes dans une proportion d’environ 80 %, ce qui implique de longs voyages pour le petit contenant.

Le grand départ

Le Québec est un des plus importants producteurs d’aluminium au monde et il fournit la matière première nécessaire à la fabrication des canettes de bière et d’autres boissons. Huit des neuf alumineries installées au Canada sont au Québec. Presque toute la production québécoise d’aluminium, soit près de 90 %, est exportée aux États-Unis.

PHOTO PASCAL ROSSIGNOL, ARCHIVES REUTERS Lingots d’aluminium

PHOTO WOOHAE CHO, ARCHIVES BLOOMBERG Laminage d’aluminium dans une usine du géant Novelis

Rouleaux d'aluminium laminé





Devenir canettes

Les lingots doivent d’abord franchir la frontière. Les fabricants de canettes d’aluminium sont à peu près tous situés aux États-Unis. Avant de devenir des contenants de bière, le métal doit être transformé en feuilles dans des laminoirs situés aussi en sol américain. Des entreprises comme Novelis et Steel Dynamics profitent de l’engouement croissant pour la canette. Elles viennent d’annoncer des investissements de plusieurs milliards de dollars dans de nouvelles installations de laminage pour répondre à la demande croissante des fabricants de canettes d’aluminium.

PHOTO JUSTIN SULLIVAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Canettes vides destinées à l’industrie de la bière

Santé !

Les brasseries québécoises, petites et grandes, s’approvisionnent toutes auprès des fabricants américains comme Crown Holdings ou Ball Corporation, dont le siège social est au Colorado et qui a des installations à Whitby, en Ontario, et dans l’État de New York, plus près de Montréal. L’aluminium québécois accumule les kilomètres et revient sous forme de canettes qui seront ensuite remplies de boissons houblonnées par les brasseurs situés aux quatre coins de la province. Il s’est vendu et bu plus d’un milliard d’unités en 2021, pour la bière seulement.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le taux de récupération est élevé : 70 % pour les petites canettes et 93 % pour les grandes

Des rebuts de 24 millions

Les canettes de bière sont des contenants consignés qui ont une grande valeur sur le marché du recyclage. C’est ce qui explique leur taux de récupération élevé, soit 70 % pour les petites canettes et 93 % pour les grandes. Au total, les canettes récupérées rapportent 24 millions aux producteurs qui les récupèrent et qui se partagent la somme selon leur part du marché.

PHOTO WOOHAE CHO, ARCHIVES BLOOMBERG Les récupérateurs de canettes obtiennent 1500 $ le ballot d’une tonne chez Tomra, le géant norvégien dont les installations québécoises sont à Baie-d’Urfé.

Retour aux États-Unis

L’aluminium est la matière qui a la plus grande valeur sur le marché de la récupération. Les récupérateurs comme RecyCan, une entreprise privée qui appartient en parts égales à Molson et à Labatt, ramassent les canettes d’aluminium dans les points de vente. Ils obtiennent 1500 $ le ballot d’une tonne chez Tomra, le géant norvégien dont les installations québécoises de conditionnement des canettes sont à Baie-d’Urfé. Tomra sert d’intermédiaire entre les récupérateurs et les recycleurs, à qui les ballots sont finalement revendus. Tous ces recyleurs de canettes sont américains, ce qui fait que la canette écrasée reprend son voyage vers les États-Unis pour y être refondue à 700 degrés Celsius, reformée en feuilles et en canettes, pour éventuellement être rachetée par les brasseurs québécois, remplie et bue ici.

La meilleure solution ?

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE L’industrie de la bière s’est détournée de la bouteille de verre pour embrasser la canette d’aluminium... pour le meilleur, mais surtout pour le pire, déplore Mario Laquerre, professeur à l’Université de Sherbrooke.

La canette d’aluminium est recyclable à l’infini, mais le trajet qu’elle fait diminue les vertus environnementales du processus de recyclage, estime Mario Laquerre, professeur au Centre de formation en environnement et en développement durable de l’Université de Sherbrooke. Selon lui, le processus de récupération et de recyclage des canettes d’aluminium produit plus de gaz à effet de serre que la récupération, le lavage et la réutilisation des bouteilles de verre.

C’est vraiment dommage que l’industrie brassicole ait pris cette tangente-là. Mario Laquerre, professeur au Centre de formation en environnement et en développement durable de l’Université de Sherbrooke

Selon Recyc-Québec, la bouteille de verre qui peut être réutilisée jusqu’à dix fois est supérieure sur le plan environnemental à la canette d’aluminium quand on considère le cycle de vie du produit.

Le fait que la bouteille de verre soit en voie de disparition va à contre-courant des pratiques qui encouragent la réutilisation des contenants de toutes sortes, selon Mario Laquerre. « C’est une incongruité, une de plus, de notre système de récupération et de recyclage. »

Le rêve de canettes locales

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Usine d’embouteillage Unibroue, à Chambly

Le projet de fabriquer au Québec les canettes d’aluminium dont la consommation est en forte hausse n’est pas mort, mais il n’a pas beaucoup avancé au cours des dernières années. Même Alu-Québec, la grappe industrielle créée pour accroître l’utilisation de l’aluminium au Québec, y croit plus ou moins. « Notre volume de canettes n’est pas suffisant pour justifier un investissement dans un laminoir. Ça coûte des milliards », résume Danielle Coudé, responsable du Chantier valorisation et recyclage.

Le long voyage des canettes dérange plusieurs des membres de l’Association des microbrasseries du Québec, selon sa directrice générale, Marie-Ève Myrand. La canette d’aluminium est si populaire que l’approvisionnement est parfois difficile, dit-elle. Certaines microbrasseries ont dû en faire venir de Chine et du Mexique. « Ce qu’on craint surtout, c’est que le contenant à remplissage multiple en vienne à disparaître, ce qui serait un recul sur le plan environnemental. »