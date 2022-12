La CIBC dévoile des résultats en baisse

(Toronto) Des dépenses plus élevées, des marges d’intérêt plus faibles et davantage d’argent mis de côté pour des prêts potentiellement irrécouvrables ont tous pesé sur les bénéfices de la CIBC, qui ont diminué au quatrième trimestre par rapport à il y a un an.