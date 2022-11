PHOTO JIM MONE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Enbridge hausse son dividende trimestriel et dévoile ses prévisions

(Calgary) Enbridge a annoncé mercredi une hausse de 3,2 % de son dividende trimestriel.

La Presse Canadienne

La société pipelinière a précisé qu’elle verserait désormais à ses actionnaires un dividende trimestriel de 88,75 cents par action, comparativement à celui de 86,00 cents qui prévalait jusque là.

D’après le cours de clôture de l’action d’Enbridge de 55,52 $ mardi, les actions auraient un rendement en dividendes d’environ 6,4 %.

Enbridge a par ailleurs réaffirmé ses prévisions pour l’exercice financier 2022 complet et s’attend toujours à un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissement dans la moitié supérieure de la fourchette comprise entre 15,0 milliards et 15,6 milliards.

Les flux de trésorerie distribuables par action devraient se situer juste au-dessus du point milieu de sa fourchette de 5,20 $ à 5,50 $ pour cette année.

Pour 2023, Enbridge a dévoilé des prévisions pour un bénéfice avant impôts, intérêts et amortissement compris entre 15,9 milliards et 16,5 milliards et des flux de trésorerie distribuables par action de 5,25 $ à 5,65 $.

Enbridge a également indiqué mercredi que Pamela Carter deviendrait présidente du conseil d’administration de la société à compter du 1er janvier, remplaçant l’actuel président du conseil, Greg Ebel, qui deviendra président et chef de la direction d’Enbridge au début de l’année prochaine.

Mme Carter est membre du conseil d’administration d’Enbridge depuis 2017.