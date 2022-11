Intelligence artificielle

Un outil pour révolutionner la médecine

L’intelligence artificielle (IA) se fraie assurément un chemin en médecine. Cet outil est très prometteur pour le Dr Collins Oghor, cofondateur et PDG de Collogh Cares, une jeune pousse montréalaise qui travaille à la prévention et au traitement de l’insuffisance rénale. Le rôle que l’IA y jouera pourrait non seulement améliorer la qualité de vie de millions de gens, mais également ouvrir de nouvelles voies dans les soins de santé et la recherche.